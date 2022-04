El subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Felipe Vargas Bravo, quien estuvo detrás del informe de la institución que reveló los mensajes de WhatsApp que Nicolás López intentó ocultar de la justicia, terminó siendo una pieza clave en el juicio en su contra, del cual fue declarado culpable por abuso sexual.

Según investigó Biobío Chile, que accedió a la declaración que prestó en reserva el perito policial, expuso parte de los más de 2.700 mensajes de chat que López borró antes del juicio, que sostuvo el realizador con sus cercanos entre 2014 y 2018, y que fueron recuperados por el subcomisario Vargas, plasmados en más de 25 mil páginas de PDF.

Ariel Levy, protagonista de varios de los filmes de López, recibió un mensaje manifestado el deseo de “redención” del director. Desde el otro lado del celular, el actor le hizo ver que ambos no llevaban el mismo estilo de vida. Esto, solo días después de conocerse el reportaje de la Revista Sábado que destapó las denuncias en su contra.

—López: Y que sepas que te quiero mucho y después de esto se vendrá una redención brutal. No nos pueden juzgar por nuestro humor.

—López: Y por nuestro estilo de vida.

—Levy: Yo no tengo tu estilo de vida López, asume un poco tu responsabilidad.

—López: Si sé que tú no tienes mi estilo de vida. Asumo toda mi responsabilidad en esta mierda Levy. Lo digo que te meten a ti por decir unos chistes en el roast. Por ese estilo de vida. Por reírnos de todas las cosas. Lo demás es un rollo mío que estoy solucionando, y te quiero, y voy a salir de esto, y de nuevo perdón por todo lo que te salpica, y cuando estés mejor, veámonos.

En cambio, pocos días antes de la publicación, la actriz Loreto Aravena escribió al cineasta: “Creo que tienes que hacer un mea culpa también. Leo el reportaje y te veo haciendo cada cosa que describen. La diferencia está en qué mujer está frente a ti. Lo heavy (sic.), es que a pesar de lo que describen, hayan seguido hablándote y esperando que las llamaras a trabajar contigo. Me parece insólito“. Asimismo, en los días posteriores, la intérprete escribió mensajes de contenido sexual que el medio prefirió mantener en reserva.

En otros mensajes, López expresa que, según su percepción, lo alcanzado en su carrera se transformó en “un imperio“: “(…) cada vez soy mejor partido. Soltero, sin hijos, director, perrito. Dueño de un imperio. Hago películas para mujeres. Me gusta travestirme y tener sexo con animales, pero solo con consentimiento de los animales”.

Los mensajes que fueron leídos durante el juicio también dieron luces de lo ocurrido con varias de las denunciantes. En una de esas conversaciones reconoció haber proferido comentarios impropios a la actriz Josefina Montané: “(…) le dije que le iba a tocar una pechuga, es verdad, era un chiste. La otra niña que le toqué una pechuga es verdad. La asistente de vestuario que dice que la perseguí borracho, es verdad. Pero Jesús Vidaurre fue a mi casa a hueviar y a jugar a ser actriz, y ahora eso es un casting”.

Sobre la protagonista de Qué pena tu vida, esbozó: “Lucy (Cominetti) ella me habló, esta persona me contactó, no pasó nada con ella. Ella se dio cuenta que no somos amigos y que yo soy un matón“. En otro mensaje, volvió a referirse al tema: “Lucy era mi amiga. Andrea Velasco está loca. (Daniela) Ginestar era una pinche. Montané sí le dije lo de las tetas. A B.C le toque una teta en Liguria“.

Precisamente, durante el juicio se acreditó que mientras él “conversaba con B.C.M., tomó los senos de ella con sus manos, sobre su ropa, al tiempo que le preguntaba si eso le perturbaba, lo que generó rechazo por parte de la víctima, retirándose ella del lugar”.

No obstante, el tribunal estimó que no se configuraba el abuso sexual, calificando lo sucedido como una acción de “mal gusto y desubicada a la época de los sucesos”.

A Nicolás López le sugirieron borrar los mensajes contenidos en su celular luego de haber sido denunciado. Tal como trascendió en medios de prensa, fue la actriz Ignacia Allamand, quien lo aconsejó: “Hueón, borra todos los chats, TODOS. Los de ahora digo. Y a tus amigos. No los de ellas”.

Según se desprende de las comunicaciones recuperadas por la policía civil, no sólo los intercambios a través de WhatsApp preocupaban al cineasta. También videos de connotación sexual en los que él participaba y lo inquietaban. En un mensaje de julio de 2018, explicita que por lo menos existían cuatro de estos videos, de los que manifestó: “Dudo que las chicas los quieran filtrar“.