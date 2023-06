Renovación Nacional (RN) pasará al diputado Miguel Mellado al Tribunal Supremo del partido, tras confesar que grabó y filtró a medios de comunicación un audio de 10 minutos con parte de la reunión privada que parlamentarios de la Macrozona Sur tuvieron este martes con el presidente Gabriel Boric en el Palacio presidencial de Cerro Castillo.

Después de revelar su accionar el jueves, Mellado realizó un punto de prensa este viernes desde el Congreso Nacional para responder preguntas de prensa. En la instancia, anunció que se autodenunciará a la Comisión de Ética, que no renunciará a su cargo de diputados, y expresó que hay confianzas “quebradas” con el Gobierno desde antes de lo ocurrido.

También dijo que asumirá las consecuencias políticas, legislativas y judiciales que tenga el caso: “Voy a asumir las consecuencias, porque soy responsable. Voy a asumir las consecuencias del partido, en Renovación Nacional, si es que ellos quieren pasarme al Tribunal Supremo; voy a asumir las consecuencias con mi bancada, de acuerdo a lo que ellos quieran hacer (…); voy a pedir al presidente de la Cámara que pase mis antecedentes a la Comisión de Ética, creo que es importante autodenunciarme; y voy a defenderme con la denuncia judicial que hicieron. Tengo claro lo que hay, pero en cada uno de ellos voy a expresar el porqué de estos hechos”.

Desde RN indicaron que Mellado será pasado al Tribunal Supremo de la colectividad. También comentaron que debe asumir su responsabilidad al “error”, destacaron su labor legislativa como parlamentario por la Región de La Araucanía y manifestaron su acompañamiento en lo “humano”.

Pdte. Boric: “No me voy a querellar personalmente, no empezaremos una percusión penal”

Luego de declaración del diputado RN, el presidente Gabriel Boric dijo: “Me parece muy grave. Nosotros como funcionarios públicos teníamos la obligación de denunciar ante un hecho que creíamos revestía carácter de delito”.

Sin embargo, “yo no me voy a querellar personalmente contra el diputado Mellado. No vamos a empezar una persecución personal en esto”, agregó.

En ese sentido, el mandatario expresó que “actitudes tremendamente irresponsables como las que ha tenido el diputado Mellado no van a minar mi convicción de seguir adelante y trabajar con el resto de los parlamentarios, autoridades y la mayoría de la gente que quiere que saquemos adelante soluciones más allá de nuestras diferencias políticas”.