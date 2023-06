Luego de reconocer que filtró el audio de parte de la reunión privada que parlamentarios de la Macrozona Sur tuvieron con el presidente Gabriel Boric en el Palacio presidencial de Cerro Castillo esta semana, el diputado de Renovación Nacional (RN) Miguel Mellado anunció este viernes que se autodenunciará a la Comisión de Ética, que no renunciará a su cargo y hay confianzas “quebradas” con el Gobierno.

Desde el Congreso Nacional, el parlamentario respondió preguntas medios de comunicación sobre lo ocurrido, precisando en primer instancia que él llegó al encuentro tarde después de haber asistido a la Comisión de Economía en el Parlamento, “por lo que no estuve presente cuando dicen que dieron esas instrucciones no grabar -raro, pero la dieron-, y llegué cuando estaba el subsecretario Monsalve hablando. Después habló la delegada Dresdner y después del delegado Montalva; y después empezaron a hablar dos minutos todos los parlamentarios”.

Posteriormente, dijo que grabó “10 minutos de una reunión que duró tres horas y fueron 10 minutos finales en donde el presidente presentó las conclusiones y compromisos de la Macrozona Sur. Es por esto, me parece relevante guardar para recordar, y frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región y que no quedaran en el olvido estos compromisos, por lo que los compartí de buena fe“.

“Además, el audio no contenía información distinta a la ya expuesta por diversas autoridades a la salida de la reunión”, añadió.

“Asumiré las consecuencias”

Por otro lado, el diputado Mellado anunció que asumirá las consecuencias políticas, legislativas y judiciales que tenga el caso.

“Voy a asumir las consecuencias, porque soy responsable. Voy a asumir las consecuencias del partido, en Renovación Nacional, si es que ellos quieren pasarme al tribunal supremo; voy a asumir las consecuencias con mi bancada, de acuerdo a lo que ellos quieran hacer (…); voy a pedir al presidente de la Cámara que pase mis antecedentes a la Comisión de Ética, creo que es importante autodenunciarme; y voy a defenderme con la denuncia judicial que hicieron. Tengo claro lo que hay, pero en cada uno de ellos voy a expresar el porqué de estos hechos”, afirmó.

Respecto a la declaración que hizo horas antes de su confesión, el parlamentario reiteró: “Se quebraron las confianzas (con el Gobierno), esa es la declaración de la mañana“. Además, aseguró que no fue preciso en sus palabras y por eso preparó “la declaración puntual de la tarde, y además porque estaban enlodando a parlamentarios que quiero mucho de la Región de La Araucanía y eso no puede suceder”.

“Sí, se dañan las confianzas, aunque no hemos tenido mucha confianza con el Gobierno, porque ellos no han querido tener más confianza con nosotros, pero no se ha dañado más que lo que ya estaba dañado”, agregó.

Finalmente, el diputado RN descartó su renuncia y aprovechó el espacio para responderle al diputado de Revolución Democrático (RD) Jorge Brito, quien pidió la salida de Mellado de la Comisión de Inteligencia.

“Yo no voy a renunciar, porque me debo a la Región de La Araucanía. Yo estoy aquí por la Región de La Araucanía, la defiendo con mucha pasión. Hay actos de terroristas en la Región de La Araucanía (…) y nosotros queremos que eso se solucione de una vez por todas. Yo esto aquí por todos ellos”, expresó.

“Yo no sé si el diputado lee los chats del grupo. El 2 de mayo yo anuncié que renunciaba a la Comisión de Inteligencia, y estábamos buscando un reemplazante, y el reemplazante se leyó la semana pasada, que es Leónidas Romero (…). Yo encuentro que Brito está mal informando con alguna intencionalidad.

Al respecto, el parlamentario argumentó que su salida de la comisión fue porque, a su juicio, la instancia “no está aportando mucho y la inteligencia, como dijo el presidente Boric, que le llegaban documentos que eran casi de cuarto básico, en esto estamos muy de acuerdo. Por lo tanto, creo que hay que reformar no solo a la comisión, sino que a la inteligencia en Chile.

“No siento vergüenza, lo que sí hay un tema de ética y por eso voy a pedir que me pasen a la comisión. Yo creo que no he cometido delito, ha sido un tema ético”, concluyó.