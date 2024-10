Medio francés revela denuncia contra exministro Felipe Morandé por “esclavitud” hacia exempleada del hogar

El exembajador de Chile ante la OCDE aseguró que las acusaciones son "completamente falsas" y además anunció que tomará "todas las acciones legales correspondientes" para enfrentar la denuncia en su contra.

Una denuncia se dio a conocer en Francia contra el exministro de Transportes de Sebastián Piñera y exembajador de Chile ante la OCDE, Felipe Morandé.

De acuerdo a un reportaje publicado por el diario francés Libération, una exempleada de su hogar habría acusado una serie de malos tratos en su contra mientras desempeñaba funciones en el domicilio de Morandé, en París.

La denuncia desde Francia contra Felipe Morandé

Esta acusación se enmarca en una serie de reportajes publicados por el medio de Francia de denuncias contra diplomáticos. Justamente, la mujer de nacionalidad peruana asegura que tras denunciar el hecho ante las autoridades, se habría encontrado con el impedimento de la “inmunidad diplomática” para seguir con la acusación.

El citado medio señala que mientras la familia del embajador se encontraba en París, le mantuvieron el mismo sueldo que en Chile, unos 500 euros, es decir, unos $508 mil. Además, se revela que le habrían “controlado su libertad de movimiento” en la ciudad europea.

A través de su cuenta de X, Morandé publicó un comunicado en el que señala que “las declaraciones contenidas en la nota son completamente falsas y ajenas a la realidad. Carecen de todo fundamento y se están utilizando para dañar mi reputación en época de campaña electoral y afectar la honra de mi familia“.

“A lo largo de mi carrera he demostrado una trayectoria intachable en funciones públicas, académicas y diplomáticas. Quienes me conocen saben que siempre he trabajado con profesionalismo y respeto hacia todas las personas”, añadió también.

Finalmente, aseguró que “tomaré todas las acciones legales correspondientes para enfrentar estas acusaciones falsas e infundadas con la seriedad y rigor que el caso amerita para defender mi honra y la de mi familia“.