“Me han amenazado de muerte”: Habla la mujer denunciada por agresión xenofóbica en video viral

Constanza Ruiz además aseguró que se arrepiente del hecho y que está dispuesta a resolverlo en la fiscalía "como corresponde".

Durante los últimos días se viralizó un registro en redes sociales en el que se registra la agresión de una pasajera chilena que tomó un vehículo de una aplicación de transporte.

La discusión comenzó al momento de ingresar al vehículo, dado que el conductor -de origen venezolano– le pidió que se sentara en el asiento del copiloto por si lo fiscalizaban.

Posteriormente, la mujer le recriminó el hecho en duros términos. El registro grabado por el chofer fue ampliamente difundido y criticado por redes sociales.

La versión de mujer denunciada por xenofobia

Sin embargo, las consecuencias fueron aún mayores. En conversación con El Mercurio, Constanza Ruiz -la protagonista del video- aseguró que “me arrepiento bastante de lo que hice. Hace poco le pegaron a una niña acá a la vuelta, porque pensaron que era yo (…) Me han amenazado de muerte, me han venido a buscar a mi casa”.

Además, aseguró que “estoy muy asustada, tengo mucho miedo. Incluso en las noches despierto y pienso a veces en matarme“.

En esa misma línea, señaló que “publicaron una foto de mi mamá, diciendo que la iban a buscar para golpearla. Mi mamá sufrió un ACV hace un tiempo, y si le pasa algo, yo no me lo voy a poder perdonar nunca”.

“Si el caballero me denunció, hay que terminar esto por los canales adecuados y resolverlo en la fiscalía como corresponde. Yo estoy dispuesta a pagar lo que tenga que pagar y quiero pedir disculpas públicas al caballero en persona”, añadió.

Finalmente, destacó que “hablé con él por teléfono y le mandé mensaje. Le pedí disculpas, le dije que igual estaba siendo amenazada y me bloqueó“.