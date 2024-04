Este viernes se dio a conocer que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, no buscará la reelección en las próximas elecciones municipales de octubre.

La jefa comunal compartió esta información en medio de las discusiones que cursan los distintos partidos para definir a sus candidatos para la contienda electoral y en medio de especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial.

En sus declaraciones, Matthei afirmó: “Es justamente porque no tengo la certeza de poder dedicar todo mi tiempo y mi atención a los asuntos comunales en un próximo período, que he tomado la decisión de no repostular a un tercer período como alcaldesa de Providencia”.

La alcaldesa también señaló que su decisión se vio influenciada “por la posibilidad de asumir nuevos desafíos el próximo año”, aunque evitó hablar específicamente sobre candidaturas, destacando la importancia de enfocar los esfuerzos en elegir a los mejores alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales.

Reacciones de Chile Vamos

El diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, elogió a Matthei como una carta fuerte y bien posicionada para liderar el país.

“Evelyn Matthei ha tomado una decisión crucial en el momento oportuno. Al privilegiar las necesidades de Chile y abrir espacio para nuevas voces en la política nacional, renuncia a la reelección en Providencia y avanza hacia una posible candidatura presidencial“.

Sin embargo, enfatizó en la importancia de que otros candidatos busquen también ganar terreno en la carrera hacia la presidencia.

Por su parte, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, agradeció el gesto y liderazgo de la alcaldesa, destacando su compromiso con Chile y la unidad dentro de Chile Vamos.

“Ella señaló que tenía que abrir espacios para nuevos liderazgos y generar al interior de Chile Vamos la unidad para poder ir a enfrentar a la izquierda en las elecciones del próximo mes de octubre. Y lo hace entregando un municipio ordenado, no el que recibió de Josefa Errázuriz, pensando en Chile y haciendo un llamado a la unidad”, sostuvo.

Desde Renovación Nacional (RN), su presidente Rodrigo Galilea valoró la decisión de Matthei como un acto de responsabilidad política y se sumó a los esfuerzos por construir opciones ciudadanas a nivel local y regional, anunciando que tras las elecciones de octubre, RN iniciará su propio proceso de precandidaturas presidenciales.

¿Posible candidatura presidencial?

Esta decisión abre la posibilidad de una eventual carrera presidencial de la actual jefa comunal, considerando su liderazgo en las preferencias ciudadanas, según la última encuesta Pulso Ciudadano, donde encabeza con un 24,9%, seguida por José Antonio Kast (11,7%) y Michelle Bachelet (8,1%).

Cabe recordar que Kast, líder del Partido Republicano, había instado a Matthei a definir su eventual repostulación como alcaldesa de Providencia.

“Es evidente que Evelyn Matthei no puede ser candidata a alcaldesa por Providencia”, afirmó Kast a través de X, recordando las críticas que ella misma hizo en su momento al exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

“Primero, no lo necesita, y segundo, ella, al igual que nosotros, criticó a Joaquín Lavín cuando pretendió usar el municipio para la presidencial“, agregó.

La decisión de Matthei marca un cambio significativo en el panorama político local y abre especulaciones sobre sus futuros movimientos y posibles aspiraciones presidenciales.