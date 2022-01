Durante esta jornada, y en el marco de la extensión de jornadas deportivas en Providencia, la alcaldesa Evelyn Matthei se refirió a la crisis migratoria que vive el norte del país y los hechos de violencia que se han registrado en la zona.

En ese sentido, la jefa comunal sostuvo que la situación de los migrantes la “conmueve” y que desde la Municipalidad han tratado de ayudarlos, sin embargo, expresó que “no puede ser que en Chile se permita que cualquiera entre”.

“Si usted quiere migrar a Canadá, Australia o Nueva Zelanda, le revisan completo cuál es su prontuario. Y acá dejamos entrar a personas que se han dedicado al narcotráfico, han asesinado, se han dedicado al robo. Y cuando el Gobierno los quiere expulsar, generalmente la Corte Suprema, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y muchos otros servicios se oponen”, dijo a CNN Chile.

Asimismo, precisó que a su juicio, sometería esta situación a una consulta ciudadana. “Le aseguro que, si le preguntamos a los chilenos si a ellos les parece que puedan entrar a Chile personas que tienen antecedentes delictuales, el 90% va a decir que no. Que no los dejen entrar. Y yo creo que, con ese mandato, un Gobierno puede exigirle más al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Corte Suprema”, expresó.

Consultada por los desafíos que tendrá el futuro gobierno del presidente electo Gabriel Boric sobre este tema, Matthei sostuvo que “ellos debilitaron mucho a Carabineros. Carabineros se debilitó, en parte, con los escándalos que tuvo y después terminaron de deslegitimarlos durante el estallido social. Han habido muchas personas que abandonaron la institución”.

“Carabineros, primero, tiene mucho de sus elementos destruidos. Segundo, muchos de ellos están con licencia por problemas físicos y por problemas psicológicos; hay mucha enfermedad de salud mental entre ellos, porque la pasaron muy mal. Hay muchos que abandonaron, y por lo tanto, les va a tocar enfrentar una delincuencia que está cada vez más activa”. agregó.

También, hizo hincapié en el alza de delitos en la comuna, como los denominados “motochorros”, que a su juicio, es un “delito importado”. “Nosotros hemos visto que, en nuestra comuna, prácticamente todos los motochorros son extranjeros. No así en otros delitos, pero el motochorros es un delito importado. Entonces, la verdad, les va a tocar duro, porque no tienen herramientas para frenar la inmigración ilegal y de personas que han delinquido. No tienen herramientas para expulsarlos (…) Yo creo que les va a tocar muy duro, porque, además, se van a encontrar con un cuerpo de Carabineros súper debilitado”, precisó.

Finalmente, y refiriéndose a la gestión del Gobierno actual sobre este tema, Matthei sostuvo que “cada vez que trata de sacar inmigrantes ilegales se enfrenta con la justicia y muchos organismos. La verdad, tiene muy pocas herramientas”.

“Es prácticamente imposible frenar esta ola que tenemos sin las herramientas adecuadas, y estas no han querido ser legisladas principalmente por los diputados y senadores de izquierda”, zanjó.