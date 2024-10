“¿Pensaba pasar piola?”: Matthei arremete contra presidente Boric por manejo de la denuncia por violación del Caso Monsalve

El exsubsecretario es investigado por violación luego de que una subordinada interpuso una acción legal en su contra. Desde el lado político, el Gobierno ha sido cuestionado sobre cómo enfrentó la crisis. “Acá hay demasiadas frivolidades, irresponsabilidad, tapaderas y eso realmente no corresponde”, dijo la alcaldesa.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, arremetió en contra del presidente Gabriel Boric por el manejo que ha tenido sobre la denuncia por violación contra Manuel Monsalve.

El exsubsecretario del Interior está siendo investigado penalmente por el Ministerio Público ante la presentación de una acción legal por violación que interpuso una subordinada en su contra, sobre hechos que habrían ocurrido el pasado domingo 22 de septiembre en Santiago.

Desde el lado político, el Gobierno ha sido cuestionado sobre cómo ha enfrentado la crisis, especialmente, luego de darse a conocer que el mandatario y la ministra Carolina Tohá (Interior) supieron del caso el martes pasado, pero no fue hasta el jueves 17 de octubre, y luego que la causa se hizo pública en medios de comunicación, que anunciaron la salida de Monsalve.

¿Qué dijo Matthei?

En medio de una gira por la Región de Antofagasta con motivo de las elecciones municipales y regionales de este fin de semana, la también lideresa de Chile Vamos abordó nuevamente el caso.

“Yo no soy quién para referirme al tema que dio origen a todo esto, que es una acusación ante el Ministerio Público. No me compete, no conozco los antecedentes, no puedo referirme a ello. Lo que sí llama la atención, es que habiendo 37 homicidios este fin de semana (en el de Fiestas Patrias, cuando habrían ocurrido los hechos denunciados), el ministro subrogante (Monsalve) haya sido incapaz de llegar a trabajar al día siguiente. O sea, es lo que a nosotros nos compete como ciudadano”, sostuvo Matthei, según El Mercurio de Antofagasta.

Además, criticó el eventual mal uso de recursos públicos por parte del ahora exsubsecretario al respecto, como el viaje en el avión de Carabineros con fines particulares y la petición de revisión de cámaras de seguridad del hotel donde habría sucedido el delito.

De este modo, la jefa comunal arremetió contra Boric por el manejo de la crisis. “¿Desde cuándo sabía el presidente? Hay distintas versiones ¿El presidente pensaba pasar piola con eso? ¿Pensaba en el fondo esperar hasta después de las elecciones? Cada vez son más dudas, y dudas que obviamente tiene que ir clarificándose”, sostuvo.

“Lo que sí está claro, es que acá hay demasiadas frivolidades, irresponsabilidad, tapaderas y eso realmente no corresponde”, añadió.