“Más Narbona, menos Craig” es la misteriosa frase que dijo el presidente Gabriel Boric y que provocó dudas sobre su significado, hasta el punto de que varios ministros del gabinete fueron consultados y ninguno supo explicar a qué se refería el mandatario.

Sin embargo, fue la ministra Carolina Tohá (Interior) quien descifró la analogía, señalando que se refería a una comparación entre los miembros del Grupo Luksic

Para entender mejor la situación hay que remontarse al jueves pasado, cuando el mandatario encabezó la puesta en marcha de la planta desalinizadora de la minera Los Pelambres, en Los Vilos (Región de Coquimbo).

En esa oportunidad, hizo un llamado al gremio empresarial a “abandonar la soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Para que se entienda más claro: más Narbona, menos Craig”.

Con ello, el presidente hacía alusión a los miembros del Grupo Luksic -dueños del 60% de la mina a través de Antofagasta Minerals-, Andrónico Luksic Craig y Jean-Paul Luksic Fontbona, y no Narbona, por lo que habría sido un error en el apellido.

En conversación con Radio Duna, Tohá entregó señales del significado de la frase: “Tenemos que encontrar una manera de discutir que sea constructiva y que llegue a puerto. La declaración del presidente iba en esa dirección, decir más de un estilo constructivo y menos de parálisis o descalificación (…) En la frase del presidente, Narbona es constructivo”.

Consultada por si “Narbona” se refería a Jean-Paul Luksic Fontbona, respondió: “Entiendo que sí, que esa es la imagen que hay detrás”.

“O sea, que busquemos una manera más parecida a eso para salir adelante en nuestras discusiones. Eso no quiere decir no tenerlas (discusiones), y no quiere decir dejar de estar apasionado con tus ideas (…) dejar de estar apasionado con destruir al otro, eso hay que superar”, planteó la secretaria de Estado.

– ¿Cree que Andrónico Luksic Craig fue destructivo con sus críticas algunos días antes?

– No, no creo eso. Yo creo que el presidente trataba de decir ‘más de este estilo, menos de este otro estilo’. No lo calificó como destructivo.

– ¿Nos confirma que se refería a las dos ramas de la familia Luksic?

– Sí, me tengo que ir.