Un nuevo remezón sucedió al interior del Ejército de Chile debido a la fatal marcha de conscriptos en Putre, Región de Arica, que terminó con un joven fallecido.

Luego de que el Presidente Gabriel Boric citara para este viernes al Comandante en Jefe de la rama Castrense, Javier Iturriaga para dar explicaciones por el hecho, el general reconoció que hubo “falta de precisión” en la información premilinar entregada por efectivos del Regimiento Huamachuco.

“Es preciso aclarar a la opinión pública que la información inicial que fuera difundida por diferentes autoridades del ejército obedeció a los antecedentes que entregó el personal que se encontraba a cargo del período de instrucción. Sin embargo, es doloroso constatar que la información preliminar entregada adoleció de falta de precisión y ello llevó a las diferentes contradicciones que han sido de público conocimiento, materia que seguimos investigando para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió”, afirmó Iturriaga.

En el mismo sentido, el alto mando del Ejército señaló que “por lo anterior he resuelto relevar del mando al Comandante de la Brigada Huamachuco y al comandante jefe de la Sexta División de Ejército y proponer su retiro de la institución por su responsabilidad de mando al Presidente de la República”.

El Comandante en Jefe, señaló, además, que “a mi juicio lo que está en juego hoy día es la credibilidad de la institución. Se ha instalado una duda respecto de que estamos haciendo las cosas, tal vez ocultando información, tergiversando los hechos y eso no es así”.

“He estado todos los días preocupado que la investigación avance. Yo no tengo injerencia por supuesto en los detalles, no me corresponde por ley, pero sin embargo he estado preocupado de que todos los fiscales tengan a los testigos que correspondan. Y he tomado la drástica decisión porque tenemos que asegurar que la ciudadanía siga confiando en su Ejército”, cerró Iturriaga.