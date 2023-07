Luego de que el presidente Gabriel Boric informara que convocará a todos los partidos políticos a una declaración conjunta en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, el senador Renovación Nacional, Manuel José Ossandón comentó: “El presidente está haciendo una estrategia simbólica para firmar algo que yo estaría dispuesto a firmar siempre y cuando en ese documento se reconocieran las causas”.

Además, señaló que “aquí el Partido Comunista, y la ultraizquierda, no reconoce que no existiría Pinochet, si no hubiera un Allende”.

“Si queremos firmar algo que nos mire hacia el futuro en unidad, que sea sobre la verdad, pero no solo la verdad de uno y la verdad de otro, hay que reconocer se violaron los derechos humanos y son una brutalidad, pero también hay que reconocer que en este país se trató de impulsar la lucha de clase”, dijo.