Leonardo Farkas donó su mansión en Lo Curro a la organización Desafío Levantemos Chile con el objetivo de venderla y, de esa forma, utilizar el dinero recaudado para construir viviendas sociales.

A través de un comunicado que difundió en sus redes sociales, el filántropo chileno aseguró que “esta es, hasta ahora, la donación más grande que he hecho“.

“Mis rabinos me enseñaron y siempre dije, que lo que tengo no es mío, soy simplemente un administrador de D’os. Tengo más de lo que necesito, mientras muchos no tienen lo mínimo“, manifestó el empresario.

Posteriormente, envió un mensaje para “los mal pensados de siempre”: “Salí de Chile y cerré todas mis empresas el año 2013 y no he tenido ingresos en Chile desde hace casi una década, por lo que no tengo nada que rebajar de impuestos con esta donación”.

La mansión que donó Farkas está tasada en más de 7 mil millones de pesos. “En ella invertí más que eso y le puse mucho cariño en cada rincón. Espero que con la venta puedan construir muchísimas casas para las familias necesitadas”.

Por otro lado, aclaró que no le pidió a la fundación colocar su nombre en las viviendas sociales que construyan.

El trágico accidente en Juan Fernández

Farkas reveló que estuvo a punto de subir al C-212 Aviocar de la FACh en 2011, avión de transporte ligero que protagonizó la tragedia en Juan Fernández y en donde fallecieron 21 personas.

“Conozco la valiosa gestión y he ayudado desde hace muchos años a Desafío Levantemos Chile, es más, doné dinero para el proyecto de Juan Fernández y, por cosas del destino, decidí no ir en el avión donde perdió la vida su fundador, Felipe Cubillos, el gran Felipe Camiroaga y otros extraordinarios hombres y mujeres de Chile”, señaló.

Finalmente, sostuvo que “nuestro país está pasando !MUY! malos momentos, pero otra cosa que aprendí de la Biblia es ‘nunca perder la Fe‘”.

La mansión en Lo Curro

La mansión tienes cinco dormitorios, dos salas de estar, dos salas para trabajar, gimnasio, una sala de cine, una piscina interior, un quincho, una cancha de tenis, una cancha de raquetball, camarines, un baño turco, una cava, 25 estacionamientos descubiertos y seis estacionamientos techados, tres dormitorios de servicio (todos con baño propio), aire acondicionado y calefacción en todos los espacios del hogar, lagunas artificiales, terrazas, jacuzzi y siete baños.