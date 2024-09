Nuevo round: Manouchehri tilda de “sospechoso” que Espinoza “de la nada salga a defender a Chadwick”

En una entrevista, el diputado del PS señaló que hicieron “arremetida justa y con muchos argumentos en contra del señor Chadwick porque creemos que es parte del corazón de la red de (Luis) Hermosilla”.

Este sábado, diputado Daniel Manouchehri (PS) tildó de “sospechoso” el hecho de que el senador Fidel Espinoza (PS) “de la nada salga a defender a (Andrés) Chadwick”.

¿Qué pasó?

Los parlamentarios se vieron envueltos en una controversial discusión en X debido al Caso Audios, específicamente a la participación en la causa del exministro Andrés Chadwick (UDI).

Todo partió luego de que Manouchehri, en su calidad de presidente de la comisión especial de la Cámara que investiga dicho proceso, afirmara en una entrevista que “pareciera” que el otrora jefe de la cartera de Interior “está en el corazón de las operaciones”.

Espinoza rápidamente expresó su molestia por los dichos de su compañero de partido, acusándolo de “aprovechador” e instándolo a ser “serio”. El diputado no tardó en responderle, calificándolo de “matón” y de ser una “vergüenza para el socialismo”.

No nos intimidas, matón. Tu defensa a Chadwick y a la red de corrupción de Hermosilla es una vergüenza para el socialismo. No es raro q te elogien tus amigos de la ultraderecha, como Moreira (Penta-Guerra-Hermosilla) y el ejército de bots.

Tengo cosas más importantes q entrar en… — Diputado Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) September 4, 2024

Los nuevos dichos Manouchehri

En entrevista con Cooperativa, Manouchehri volvió a arremeter contra el senador. “Cuando veo que de la nada un senador sale a defender y atacarnos a nosotros por emplazar a Chadwick, nos parece lamentable y sospechoso, a lo menos”, sostuvo.

“No sé de dónde le nace eso, no lo tengo claro, no logro entender cómo alguien realiza esa declaración tan agresiva. Es una declaración muy agresiva, si uno la lee surge de la nada, es una reacción muy intimidante que realiza”, complementó.

“La gente le teme al señor Espinoza y si respondí fue porque no le tengo miedo”, dijo, y agregó que no les interesa “profundizar una polémica tóxica con él, porque finalmente terminamos hablando del señor Espinoza y no del caso Hermosilla”.

El diputado explicó el porqué de las críticas al exministro. “Hicimos una arremetida justa y con muchos argumentos en contra del señor Chadwick porque creemos que es parte del corazón de la red de (Luis) Hermosilla”, abogado que actualmente está en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el marco del Caso Audios.

“Es alguien que tenía secretaria con el señor Hermosilla, que compartía techo con él, que tenía el mismo contador, que pagó su defensa con dinero de Factop, que después recibió boletas del señor Hermosilla por más de $200 millones, que figura como el ministro de fe de la operación en la que hoy se investiga al exministro (Felipe) Ward”, agregó el parlamentario.

Afirmó que el ex secretario de Estado “es alguien que recibía la información que el señor Hermosilla obtenía del director de la Policía de Investigaciones (PDI) —por la cual está preso—, que participa en los grupos de WhatsApp con Jalaff y Sauer, que los recibía en su oficina. Entonces, evidentemente, todos los caminos llevan a Chadwick, eso es evidente”.