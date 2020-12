“Fue un punzaso que sentí mientras corría el agua, me ardía muchísimo. A diferencia de otros momentos en que uno siente la irritación, en este momento fue clarito que el número 56 me quemó”, cuenta José Tomás Donoso, fotógrafo que el pasado viernes se encontraba en la Alameda registrando lo que ocurría en las manifestaciones.

En medio de los enfrentamientos, el joven recibió el agua de un carro policial. Aunque reconoce que esta situación la vivió en otras ocasiones, esta vez el efecto fue distinto. No sentía que lo que cayó sobre su cuello y su pierna era solo líquido, sino que además experimentó un dolor intenso. Días después notó que aparecieron marcas en distintas partes de su cuerpo.

“Posteriormente durante el día fueron creciendo más y más, hasta que era insoportable tenerlas”, detalla.

José no habría sido la única persona que pasó por esta situación. Otro asistente a la manifestación, que prefirió mantenerse en el anonimato, también sufrió algo similar.

“Estaban lanzando el chorro y, como iba cruzando, me llegó de espalda. Cayó en la cabeza, me quemó todo el contorno de la cabeza y el cuello. No me había pasado más que una picazón, pero lo de este viernes fue grave”, confesó a CHV Noticias.

Producto de estas lesiones, ambos afectados debieron dirigirse a un hospital para tratar sus heridas.

En entrevista con CHV Noticias y CNN Chile, el general director de Carabineros, Enrique Yañez, se refirió a estas acusaciones que se han multiplicado durante los últimos meses, y aclaró que “lo único que estamos usando es el CS, que es el gas lacrimógeno”.

No obstante, la autoridad de la institución añadió que “lo vamos a investigar. Obviamente siempre nos preocupamos cuando hay situaciones como esta, para aclarar qué es lo que pasó y cómo resultó esa persona lesionada, pero hasta el minuto, nosotros formalmente no hemos tenido ninguna denuncia”.

Esto último cambió en las últimas horas, ya que José Tomás interpuso este lunes una denuncia en la Brigada Investigadora de Derechos Humanos de la PDI, donde ya están revisando parte de las vestimentas que usó ese viernes.

“Voy a hablar por aquellos que no se atreven a hacerlo y que creo que es importante hoy día denunciar en forma pública esto para que no vuelva a pasar”, sostuvo el fotógrafo.

Afortunadamente, ambos jóvenes se recuperan positivamente de sus quemaduras y sus testimonios serán claves para determinar responsabilidades.