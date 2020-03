Este sábado Jaime Mañalich, ministro de Salud, dio a conocer la primera muerte que se reporta en Chile a causa del COVID-19.

Se trata de una mujer de 82 años que vivía en Renca y estaba postrada con múltiples patologías. El ministro además informó: “La mujer consultó en un servicio de urgencia de la comuna donde, a pesar de que su sintomatología no era severa, se estimó necesario hacer el examen de coronavirus, el que fue informado como positivo el mismo día”.

Lee también: Bolivia declara cuarentena total por 14 días a partir de este domingo

“Tras sentir síntomas más graves, la paciente fue hospitalizada desde el servicio de urgencia del Hospital San Juan de Dios”, señaló Mañalich y luego añadió: “Se optó por un manjero compasivo”

Más tarde, el mismo ministro fue consultado por el significado del término “manejo compasivo”, a lo que respondió: “Se entiende que hay una decisión anticipada, en el sentido de que si la persona presenta necesidades asistenciales muy invasivas, hay una decisión de no proveerlos. Si se estima que la situación clínica de la persona y las consecuencias eventuales que en este caso en particular significarían conectarla a un ventilador mecánico, manejarla en una unidad de tratamiento intensivo, con un pronóstico muy malo y poco probable de salir adelante, hace prudente esta aproximación al manejo de esta paciente”.

Lee también: Cerca de mil millones de personas confinadas: estos son los países que ya están en cuarentena

Luego, en conversación con Teletrece, el ex Presidente del Colegio Médico, Enrique París, aclaró el término: “Algunas familias con mucha conciencia antes de enfermarse dejan por escrito o solicitan que no se sometan a tratamientos extremos. Problablemente falleció de forma tranquila. Esto se realiza si la persona o la familia decide no entrar a la UCI o no hacer métodos invasivos”.