La Comisión Investigadora aprobó este lunes el informe relacionado con una reducción injustificada de inscripciones de defunciones por COVID-19 durante la gestión del ex ministro de Salud Jaime Mañalich.

El documento, presentado por la diputada Marisela Santibáñez (PC), establece que las autoridades del Minsal fueron “responsables de entregar información errónea a la ciudadanía”.

Paralelamente, la comisión que investigó el arrendamiento de Espacio Riesco concluyó que “se cometieron irregularidades y vulneraciones de derechos laborales”. Ambos informes serán votados en la Sala de la Cámara.

Consultado sobre estas investigaciones, el ex ministro Mañalich comentó que “son eventos bastante tardíos cuya validez no merece discusión”.

En entrevista con Radio Pauta, el ex secretario de Estado dijo que “es curioso que el empresario que cedió el contrato al uso del espacio (en Espacio Riesco) reclama que el Ministerio no le ha pagado, la Contraloría dijo que el contrato no era válido y, por otro lado, hay una comisión que dice que el Ministerio obró mal pagando este contrato. Entonces, hay un poco de realismo mágico respecto a estos puntos”.

Sobre el conteo de muertes a raíz del coronavirus, Mañalich señaló que “eso fue discutido ampliamente en la acusación constitucional que fue rechazada. Estos informes están un poco desfasados respecto a lo que ya decidió la mayoría del Congreso“.

De acuerdo al ex ministro, ha habido una instrumentalización de la pandemia: “rápidamente, por la situación política de Chile, el manejo de la pandemia se transformó en un instrumento de discusión política, en un arma arrojadiza, llamémoslo así”.

“Algunos términos que se acuñaron en aquel tiempo, que se elaboraron, por ejemplo esto de cuarentena dinámica, que en realidad fue algo que puso la prensa, se ha cambiado ahora por plan ‘Paso a Paso’, vale decir, comunas que entran, comunas que salen, que es exactamente lo mismo, pero dicho con un término más acertado”, agregó.

Finalmente, se refirió a la gestión del actual titular del Minsal, Enrique Paris, sobre quien dijo que las medidas que ha tomado “son las adecuadas y podría ser necesario, como está ocurriendo en Francia o Alemania, endurecerlas aún más en las próximas semanas”.