Este sábado el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que hay un total de 537 contagios por Covid-19 en Chile, lo que representa un aumento de 103 nuevos casos desde el último recuento.

“La Región Metropolitana sigue predominando con 55 casos nuevos, llegando a los 359 casos el día de hoy”, precisó el ministro.

Sobre los casos de gravedad en el país, afirmó: “Hubo una persona bastante grave, en la UTI. Esta persona ahora está bajo control y su situación es mucho mejor”. Luego, añadió: “Hay 33 personas hospitalizadas con afección pulmonar producto del coronavirus, siete personas conectadas a un ventilador mecánico”.

“La cuarentena no son vacaciones”, enfatizó Mañalich con respecto a los santiaguinos que partieron hacia el litoral este viernes. “Hacemos un llamado a que las personas vuelvan a sus domicilios y que no se trasladen a localidades habituales de veraneo, para no tener que tomar medidas extremas”.

“Si no hay un cambio de actitud vamos a tener que poner cuarentenas o barreras sanitarias muchas más estrictas. Ojalá comprendan”, terminó.