Madre de conscripto hospitalizado cuestiona freno en investigación del caso Putre: “Se siguen burlando”

Nicole Ortega, madre de Ariel Indo, cuestionó la relación entre el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, y destacó la falta de respuesta por parte del Gobierno y otras autoridades sobre las vulneraciones de derechos sufridas por los conscriptos.

La madre de uno de los soldados conscriptos hospitalizados tras participar de la fatal marcha en Putre criticó este domingo la decisión de la Corte Suprema de acoger la solicitud de no innovar en la indagatoria del caso y particular la muerte del joven conscripto de 19 años Franco Vargas.

Esta decisión excluyó la participación del Ministerio Público en la investigación, provocando que esta se suspendiera de inmediato y que sea la Justicia Militar la que se encargue del caso.

En conversación con Meganoticias, Nicole Ortega, madre de Ariel Indo, cuestionó la relación entre el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, narrando que “nosotros teníamos que ir a declarar y cuando vamos llegando nos dicen: ‘paren todo, devuélvanse, esto no sigue’. Me llama mi abogado y me dice: ‘estoy furioso, acaban de determinar que las investigaciones se paran hasta que la Corte Suprema se pronuncie'”.

La madre del conscripto también mencionó al ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, quien pese a tener conflicto de interés con el Ejército, votó a favor de la solicitud de no innovar.

“Después nos fuimos enterando de que este caballero prestaba asesoría al Ejército, y así siguen sumando cosas, se siguen burlando”, sostuvo la mujer.

En ese contexto, Ortega manifestó que ni el Gobierno ni ninguna otra autoridad se ha pronunciado respecto a los apremios ilegítimos y las vulneraciones de derechos sufridas por los conscriptos.

En cuanto al avance de las investigaciones, Ortega aseguró que considera que el rápido progreso “asustó” al Ejército, especialmente cuando se habló de la posible exhumación del cuerpo de Franco.

Asimismo, denunció hostigamientos y señaló que “hay algo oculto” detrás de las acciones de la institución militar.

“Cada paso que ellos están dando, y cada error que están cometiendo, nosotros los estamos viendo. Nos han llamado, nos han hostigado, algo están escondiendo, no es normal que haya este tipo de persecución y se paren investigaciones importantes”, indicó.

Finalmente, Ortega comparó la situación con el caso Antuco, subrayando la gravedad de los hechos.

“Los chicos perfectamente podrían haber sido el segundo ‘caso Antuco’. Si no hubiese pasado lo de Franco, los chicos hubiesen subido a sobrevivencia, con puros sacos de dormir en las condiciones que iban, con influenza, con sus manos quemadas. No hubiésemos contado solamente con Franco, hubiésemos contado con 45, o con 200 personas más“, señaló.

La mujer finalmente destacó que buscan prevenir que tales tragedias se repitan en el futuro, más allá de cualquier compensación económica.