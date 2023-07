Marcela Parra, madre de Antonia, se refirió a la condena que recibió hoy Martín Pradenas y sostuvo que esperan que la sentencia sea “ejemplificadora, no los 20 años que le dieron el año pasado”. “La pena obviamente no se termina, (…) pero estamos tranquilos. Esperamos los 40 años, ya que cada una de las víctimas necesita sus años de justicia, no es posible que los puedan agrupar a todos porque no es un solo delito, son siete”, agregó.

El tribunal dará a conocer la sentencia a Martín Pradenas el próximo viernes 28 de julio a las 13:00 horas.