El Gobierno y distintos sectores políticos condenaron el ataque del que fueron víctimas el senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, e hijos menores de edad, en el exterior de la sede del partido en Providencia.

El hecho ocurrió durante la jornada del sábado cuando el parlamentario estaba llegando en su vehículo y acompañado de sus hijos de 6 y 16 años, a la sede central de la colectividad.

Los atacantes -personas ligadas al Team Patriota y lideradas por Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo- lo increparon y le gritaron improperios, mientras golpeaban su camioneta.

Al respecto, el senador anunció acciones legales.

¿Qué dijo al Gobierno?

A través de su cuenta de Twitter, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, dijo que es “inaceptable ataque al Pdte. de la UDI, el senador Javier Macaya. Es antidemocrática y delictual la expresión de disenso de esta forma repudiable y antirrepublicana”.

“Nuestra total solidaridad con el senador Macaya”, expresó.

Condena transversal

El ataque sufrido por Macaya y sus hijos también fue condenado de forma transversal, desde el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Eric Campos, hasta el senador del Partido Republicano, José Manuel Rojo Edwards.

La diputada Mercedes Bulnes, del Comité Frente Amplio RD, Comunes y Convergencia Social, también expresó su solidaridad con el parlamentario, al igual que la diputada del Partido Por la Democracia (PPD) Helia Molina; el senador y primer vicepresidente del partido en formación Demócratas, Matías Walker, y su presidenta Ximena Rincón.

Otras reacciones

Respuesta de Muñoz

Luego que el senador Macaya anunció acciones legales por lo ocurrido, Francisco Muñoz le respondió: “Tratar a mujeres chilenas y de trabajo como turba, refleja la desconexión total de Javier Macaya. Nuestros hijos no tienen por qué vivir en un país socialista gracias a tus malos acuerdos que nadie pidió. No me intimidas”.

“Jamás toqué tu auto y como no sabes manejar lo pasaste tú mismo a llevar. El que cruzó el límite hablando en nombre de 8 millones de chilenos eres tú, nadie te dio mandato para firmar un ‘acuerdo’ en nombre del Rechazo. A mí no me intimida tu cargo”, le contestó en otro momento.