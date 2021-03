Este viernes comienza el ciclo de encuentros de “Los 400: Chile Delibera”, iniciativa que busca reunir a la ciudadanía para deliberar de forma telemática en torno a las principales temáticas y urgencias del país.

La iniciativa es impulsada por la Fundación Tribu, el Senado, la AChM y la U. de Chile, y en ella también participan CNN Chile y Chilevisión.

El ciclo se llevará a cabo entre los días 5, 6 y 7 de marzo y contará con 400 participantes. Para elegirlos, Fundación Tribu envió invitaciones a 30 mil domicilios en todo el país y, a partir de quienes se manifestaron interesados, se realizó una selección final. El único requisito es tener más de 18 años.

Los resultados de los encuentros van a ser llevados al Senado para que se puedan considerar a la hora de construir nuevas políticas políticas públicas.

Este viernes se realizará el primer plenario, que se extenderá entre las 17:40 y las 19 horas, y que tendrá como temática central el sistema de pensiones.

Este sábado 6 habrán dos plenarios: a las 11:10 y 16:10 horas, ambos para hablar de las pensiones. En tanto, este domingo 7 se realizarán otros dos, en los mismos horarios del sábado, para abordar el sistema de salud en el país. Todos serán transmitidos por las plataformas digitales de CNN Chile.

La primera instancia contará con la participación de la ministra del Trabajo, María José Zaldívar; el investigador de la Fundación Sol, Marco Kremerman; el ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco; y el ex superintendente de AFP, Guillermo Larraín.

¿Por qué es importante la iniciativa?

Tomás González, director ejecutivo de Fundación Tribu, explicó que “esta iniciativa busca complementar el funcionamiento de nuestra democracia y yo creo que en el momento en el que estamos viviendo, que venimos de un proceso de movilización social muy significativo, que vamos avanzando hacia un proceso constituyente, un momento en el cual las instituciones formales de la democracia por muchos años han tenido una evaluación cada vez peor, necesitamos nuevos elementos que puedan complementar el funcionamiento de la democracia“.

Por eso, indicó que “a mí me parece que este proceso tiene una importancia sustantiva de cara la complementación de nuestra democracia“.

Por su parte, Marco Kremerman valoró este tipo de iniciativas y señaló que “es muy importante que en distintas políticas públicas y esferas de la sociedad chilena tengamos debates integrales sobre la manera en que nos organizamos como sociedad, en este caso concreto la discusión sobre el sistema de pensiones”.

“Chile no ha tenido la posibilidad en los últimos casi 50 años, no ha existido una discusión amplia de cuál el sistema de pensiones más adecuado que el país necesita y cómo podemos construir aquel, sino que heredamos un modelo de la dictadura, que obviamente no tuvo ningún componente de participación, y después se administró porque fue creciendo tanto que nadie se atrevió a poder modificar algo que se había hecho muy grande”, complementó.

Finalmente, María Paz Epelman, directora del Centro de Noticas de WarnerMedia, “para nosotros como medio de comunicación es vital apoyar este tipo de iniciativas porque tenemos un importante compromiso valórico con el cuidado de la democracia, la paz social, el respeto a los derechos humanos”.

“Cuidar eso no sólo es un slogan sino que implica trabajo, compromiso, tiempo y recursos en momentos en que nuestro país han estado ausentes verdaderos espacios de participación de las personas”, cerró.

Puedes revisar aquí el calendario completo con los horarios de todos los plenarios que se realizarán en “Los 400”.