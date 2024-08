Los 10 años de “Tobalín”, el niño que nació en el Metro de Santiago

La historia del nacimiento de un menor de edad que emocionó a todo el transporte subterráneo hace una década.

Era un día cualquiera en la vida de Marjorie González. Hace diez año, el 2014, ella presentaba un embarazo de varios meses. Había sentido molestias en las horas previas, así que decidió que, después de ir a buscar a su hija de 11 años al colegio, irían juntas a la Clínica Tabancura para que la revisaran.

As así como salió de su casa, se subió al Metro en la estación Plaza de Puente Alto y se fue en búsqueda de su hija. El viaje transcurría de manera normal, pero en un abrir y cerrar de ojos todo cambió.

Comenzó a sentir fuertes dolores y las contracciones no demoraron en llegar. Rápidamente, un guardia del metro acudió a su auxilio, quien junto a un pasajero del Metro subterráneo prestó ayuda a la mujer. Juntos llegaron a la Estación Tobalaba, donde González fue trasladada a la enfermería, donde fue atendida por paramédicos y personal del Metro.

“Me atendieron tan bien, me sentí tan cálida, tan contenida que no tuve susto, dentro del shock y todo, se me fue el susto. Respiré y nació Martín, fue súper rápido, me sorprendió la preparación que tenían, lo limpiaron, cortaron su cordón, fue muy emocionante”, recordó Marjorie González sobre ese día.



Fue así como personal del Metro decidió celebrar los 10 años del menor junto a su madre y hermana. Diez años pasaron de ese momento y una vez más la estación Tobalaba tendría una sorpresa para el pequeño -apodado Tobalín por los trabajadores- que nació en un día frío de invierno en dependencias del tren subterráneo.

Marly González, que era supervisora de servicios recuerda también “me llevé a la abuelita y a su hija, que estaban acompañando, a otra oficina para que estuvieran tranquilas, las contuvimos. Nació el bebé y cuando ya habíamos cortado el cordón umbilical llegó el SAMU, se coordinó una sonorización para darle la bienvenida a Martín que había nacido recién, la gente aplaudía, no lo podían creer”.