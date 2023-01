En el marco de la votación para ratificar a Ángel Valencia como fiscal nacional, la senadora por la Región del Biobío, Loreto Carvajal, votó en contra de la tercera carta presentada por el presidente Gabriel Boric.

En el marco de su intervención, Carvajal señaló que “el presidente Boric se equivocó y lamento que así haya sido. Al igual que muchos aprobé el primer nombre, el segundo también, pero en este caso me pregunto por qué hemos renunciado tanto a aquello en que nos distinguía y por lo cual nos movilizamos millones de chilenos para tener un gobierno que representara efectivamente los intereses de una ciudadanía y de una garantía que se la debíamos a Chile, que significó una defensa irrestricta a los derechos humanos, que significó tener un gobierno paritario y entender que las mujeres si tienen que estar primero defendidas con justicia, con garantías de que el ser víctimas no puede pasarse por alto”.

En esa línea, Carvajal se refirió a los cuestionamientos a Valencia por defender causas por delitos sexuales, donde incluso amparó al formalizado ex juez de Rancagua Luis Barría.

“No es una definición de un día me levanto a defender a un delincuente sentenciado por abuso reiterado, y sentenciado a 13 años sobre una menor de edad, y mañana me levanto diciendo ‘fíjense que lo mejor en la vida es defender a las víctimas y a las mujeres’. Perdónenme, pero creo que eso es una inconsistencia tal que no resiste análisis y que ha sido materia de cuestionamiento en esta sala“, señaló. Asimismo, agregó que “si la ley hubiese estado vigente a ese entonces, el señor Valencia estaría en el Registro de Deudores y sería registro público. Y si abordamos la defensa que hizo el senador de Urresti y otros en decir que no debiera no presentarse a un cargo de elección y designación, no tendría ninguna lógica que fuera candidato”.

“Si queremos hablar con franqueza, no invisibilicemos las causas que de alguna u otra manera han llegado a sentencias donde hay cuestionamientos que han sido objetivos, porque aquí no hay ilusión, aquí hay sentencias. Renunciamos a que aquel sujeto que debía dirigir los destinos en materia de persecución delictual, su quehacer con las policías debía ser intachable a toda prueba, debiera entenderse que lo que ocurrió el 18 de octubre, la vulneración a los derechos humanos debe ser aclarado y garantizado por quien debe ostentar ese poder. En ese estamento, también el señor Valencia aparece defendiendo a personas encausadas por esta causa, y es tan así, que la propia agrupación de familiares ejecutados políticos le ha dicho al país y al presidente que no es la persona idónea”, dijo.

Finalmente, la parlamentaria sostuvo que “como no mencionar y como no decir por qué renunciamos a la defensa de las mujeres cuando debiéramos garantizarle efectivamente que aquellas causas que son imprescriptibles, delitos de abusos a menores, delitos de abusos a mujeres, que no es una sola causa, porque no estamos hablando de un defensor público, en su ámbito privado definió defender en reiteradas ocasiones este tipo de causas, nos venga a decir ahora que efectivamente, ni siquiera hay una autocrítica“.