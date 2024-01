Este viernes, el exministro Pablo Longueira anunció que no asistirá a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados para exponer en el marco de la tramitación de la nueva Ley de Pesca que ingresó el Gobierno.

Hace unas semanas, el presidente Gabriel Boric presentó la iniciativa que busca reemplazar la actual normativa, debido a los graves cuestionamientos de su legitimidad producto de la tramitación, desde donde después se derivó el Caso Corpesca. Esta fue tramitada durante la gestión ministerial del cofundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Longueira había solicitado exponer en la instancia parlamentaria, lo que se iba a concretar el próximo jueves 25 de enero. No obstante, la presidenta de la comisión, Daniella Cicardini (PS) sostuvo que “es una desfachatez” la acción del exministro.

“Para qué voy a ir si no me quieren escuchar”

En entrevista con Radio Agricultura, el extitular del primer gobierno de expresidente Sebastián Piñera, descartó su participación y anunció que insistirá en la Cámara Alta: “Como no quieren que vaya, y quedó claro en la discusión que tuvieron, voy a ir al Senado (…), si no me quieren escuchar para qué voy a ir (a la Cámara)”.

“Quería ir voluntariamente, pero como no quiere la mayoría, para qué voy a ir si no me quieren escuchar”, agregó.

De este modo, Longueira indicó que enviará un correo electrónico pidiendo ser invitado a la Cámara Alta, “porque no tengo nada que ocultar, no tengo que darle explicaciones a nadie, menos a los personajes que he visto por televisión diciendo puras barbaridades”.

Junto a ello, el exministro defendió la actual Ley de Pesca, diciendo que es la normativa que se ha tramitado con mayor transparencia en Chile: “Todo se televisó”.

“Se obtuvieron y se hizo la mejor Ley de Pesca que ha tenido el país, es la que más ha durado”, añadió.

En ese sentido, el también exparlamentario recalcó que “siempre” manifestó que iba a exponer sobre esta ley cuando sea modificada o eliminada. “Llevo 12 años esperando, ha sido la ley que más ha durado y le ha dado más estabilidad al sector pesquero en Chile (…). No hay ni un pescador artesanal de Chile que no tenga más recursos que los que tenía antes de la ley”, agregó.

“Ha sido una ley que ha sido muy buena para el sector, que tuvo grandes consensos políticos, se transmitió todo en televisión”, sentenció.