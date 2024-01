El exministro de Economía, Fomento y Turismo Pablo Longueira criticó los encuentros que personeros de Gobierno sostuvieron con empresarios en la casa del exalcalde y lobista Pablo Zalaquett y salió a defender la actual de Ley de Pesca, recalcando que su proceso de tramitación legislativa ocurrió de forma transparente a la ciudadanía.

¿Qué pasó?

La semana pasada se reveló que los ministros Nicolás Grau (Economía), María Heloísa Rojas (Medio Ambiente), Carolina Tohá (Interior), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Jeannette Jara (Trabajo) y Esteban Valenzuela (Agricultura) tuvieron distintas reuniones con personeros privados para abordar temas que involucran a sus carteras.

Estas instancias no fueron registradas en la plataforma dispuesta por la Ley de Lobby, lo que ha levantado críticas y cuestionamientos tanto desde el mundo político como organizaciones de la sociedad civil.

Desde el Gobierno han dicho que los encuentros no fueron anotados porque no era necesario por la forma en cómo se abordaron las materias, indicando que solo resultaron ser conversaciones generales. De hecho, el presidente Gabriel Boric afirmó que “acá no ha habido ningún incumplimiento de la ley”.

“En la Ley de Pesca todo se hizo transparente”

Pese a las reiteradas explicaciones del Ejecutivo, las críticas han continuado desde diferentes sectores, tanto en la oposición como en el mundo oficialismo.

Este viernes se sumó Pablo Longueira, quien entrevista con Radio Agricultura comentó que él ha tenido “comidas secretas” con diferentes personas, como el líder republicano José Antonio Kast -con quien no tiene un mismo pensamiento, aseguró- y “amigos de la Concertación”. Pero, “ningún ministro”, sostuvo entre risas.

“A mí me dan risa estas comidas secretas, porque a mí me hablan de la Ley de Pesca que ahora ingresó, y no hubo ninguna comida secreta (en la actual). No hubo nada. En la Ley de Pesca todo se hizo transparente”, comentó.

“Basta de que abusen dando argumentos infantiles”

Longueira nombró la normativa porque, días después del encuentro no registrado de Grau y Rojas con empresarios de la salmonicultura, el presidente Boric presentó el proyecto de nueva Ley de Pesca, iniciativa con la cual el Ejecutivo busca reemplazar la actual normativa, debido a los graves cuestionamientos de su legitimidad producto de la tramitación, desde donde después se derivó el Caso Corpesca. Esta norma fue tramitada durante la gestión ministerial del cofundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

En ese contexto, el exministro aseguró al medio citado que la Ley de Pesca “es la ley que se ha tramitado con mayor transparencia en Chile. Todo se televisó, no hay un trámite de la Ley de Pesca que no haya sido por televisión, no existe. No hubo ninguna reunión… Imagínate, a mí me hubieran pillado como pillaron a Grau en comidas secretas. Ni una comida secreta. Todas las reuniones fueron en el Ministerio de Agricultura con la prensa. Todas las reuniones abiertas y públicas”.

“Hoy veo al ministro Grau en estas citas secretas con lobistas. Bueno, yo no tuve ninguna. Todas las reuniones de la Ley de Pesca fueron públicas. Entonces, a mí me gustaría que todos estos que hablan de la ley corrupta, saber qué piensan hoy día. En su gobierno, su ministro, ingresa una ley de pesca y ha estado reunido previamente en forma secreta”, añadió.

De este modo, Longueira expresó que todo lo ocurrido le parece una ingenuidad y que no sabe cómo se puede creer que reuniones de esa magnitud, “de esa frecuencia, con los ministros, no se iban a tener conocimiento público de que existieran”.

“Obviamente, que me parece completamente indebidas y no tengo ninguna duda que son reuniones que se debieron haber registrado o se debiera haber sostenido donde corresponde. Me parece que las explicaciones que dan algunos ministros me parecen casi ofensivas para la inteligencia. Basta de que abusen dando argumentos infantiles, porque no son otra cosa que eso”, agregó.

“El marco legal siempre existió y este gobierno planteó que lo iba a perfeccionar. Está claro que no lo ha hecho y está claro el mal uso de lo que había. Lo que haya que perfeccionar me parece correcto que se haga, pero no demos explicaciones burdas, en el sentido, de que esto ocurrió porque la ley tiene vacíos. La ley no tiene vacíos, la ley se puede mejorar y es habitual que eso ocurra, y lo que hay que hacer es transparentar lo más rápido posible, todas las reuniones que hubo, todas las autoridades que participaron para terminar esto, porque el goteo siempre complica más para encontrar una solución a las crisis”, finalizó.