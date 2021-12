El próximo 4 de enero, la Convención Constitucional deberá escoger a quienes reemplazarán la administración que encabeza Elisa Loncon junto a Jaime Bassa.

En el marco de dicha elección, la actual presidenta del órgano encargado de redactar la nueva Constitución dio a conocer sus preferencias respecto al proceso que ha destacado por la participación de mujeres como Patricia Politzer, Cristina Dorador, Beatriz Sánchez y Ramona Reyes.

Loncon sostuvo que quien llegue a ocupar su lugar deberá continuar con lo trabajado hasta ahora. “Me ha puesto muy contenta esta posibilidad que tiene Chile de pensar en una una nueva Constitución y me gusta mucho cómo lo hemos hecho hasta el momento, dando pluralidad, dando la posibilidad de que todos participemos y eso también es como un legado. Aquí se continúa una nueva presidencia, pero con toda esta historia ya instalada”.

“Lo que yo les voy a pedir a ustedes es que quien llegue, como cuando llega un hijo o un nieto a una familia, uno llega con el nieto y le dice a los papás que lo tienen que querer“, señaló.

Asimismo, destacó que en esta nueva etapa “tenemos varias mujeres de candidatas, son grandes mujeres, cada una tiene una potencia enorme, yo las abrazo a todas (…) estamos haciendo un trabajo y yo se que van a continuar el trabajo como lo hemos llevado hasta este momento y superando también tantas otras dificultades que nosotros teníamos”.

Respecto a su preferencia, Loncon expresó que le gustaría que una mujer “sorora” presidiera nuevamente el órgano. “Ya lo he dicho muchas veces, las mujeres nos hemos ganado un sitio, así que no es para volver atrás y si va a continuar una mujer, eso ya me pone muy contenta. Sorora con los movimientos sociales, sorora con los pueblos, sorora con el proceso porque aquí he encontrado mujeres también no sororas. Así que con eso yo lo digo todo”, concluyó.