Los convencionales constituyentes Beatriz Sánchez, Ramona Reyes y Cristián Monckeberg son los nombres que suenan entre las nuevas candidaturas para presidir la mesa directiva de la Convención Constitucional.

El próximo martes 4 de enero el órgano redactor deberá escoger a quienes reemplazarán la administración que encabeza Elisa Loncon junto a Jaime Bassa.

Desde el Frente Amplio surgió el nombre de la periodista y ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, quien, según indica Christian Viera, “no solamente tiene un currículum y un tipo de impronta muy necesaria para esta segunda etapa de la Convención, por cierto, es un nombre, entre otros, que está en la palestra y hay que conversar con los otros colectivos para ver cuál es el mejor diseño, pero sobre todo pensando en la Convención”.

El convencional sostiene que uno de los aspectos que destaca a Sánchez es “su manejo comunicacional. Uno de los grandes déficits que hemos tenido en la Convención precisamente es tratar de socializar con la comunidad cuáles son nuestras principales fortalezas”.

Lee también: Loncon no descarta reunirse con Piñera, pero dice que “ahora se vienen a dar cuenta de que no hicieron algo importante”

Por otra parte, desde el Colectivo Socialista surgió el nombre de la ex alcaldesa Ramona Reyes, quien durante esta jornada indicó que “esta mesa directiva va a tener que jugar un rol muy político, muy de gestión, muy de llegar a acuerdos”.

“No olvidar que necesitamos dos tercios para lograr que las normas que estamos planteando los diferentes colectivos queden plasmadas en esta nueva Constitución”, agregó.

Reyes también mencionó que “no sé si uno lo puede ver o si es bueno tener a dos personas que estén conversando y que son parte del gobierno, que no es menor (…) No me atrevería a decir que alguien tenga que ceder el poder, sino que son acuerdos políticos que hay que llegar al interior de la Convención Constitucional”.

En tanto, desde Renovación Nacional (RN), Evolución Política (Evópoli) e independientes del sector de la centroderecha suena el nombre del ex ministro Cristián Monckeberg, mientras que desde Independientes No Neutrales (INN) continúa la postulación de la periodista Patricia Politzer.