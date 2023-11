Tras la ceremonia de cierre del Consejo Constitucional, el ahora exconsejero de Convergencia Social (CS), Yerko Ljubetic, criticó el discurso pronunciado por la presidenta de la instancia, Beatriz Hevia. A su juicio, la republicana “se abanderizó con una posición, cosa que rompe la tradición con los presidentes, y nos habló de una propuesta que no es la que conocemos, nos habla de una propuesta que nos habla de diversidad, pluralidad, y esta es una propuesta que no une, que no se hace cargo de demandas de ciudadanía”.

Bajo ese contexto, Ljubetic declaró estar “muy confiado” de que la ciudadanía se pronunciará mayoritariamente por la opción “En contra” en el plebiscito de salida.