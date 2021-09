Este jueves el Pleno de la Convención Constitucional discutió en torno a la definición de su reglamento en un álgido debate que derivó incluso en la suspensión de la sesión.

Esto, luego de que un grupo de convencionales representantes de los pueblos originarios reclamara en contra de la forma en que se buscan zanjar acuerdos a través de un quórum de 2/3.

“Requerimos que se evalúe una nueva forma de votación. No puede ser que votemos en general sacando ciertos artículos, lo que no nos conviene, y solo lo que nos conviene lo votamos en general y lo otro en 2/3. Eso no lo aceptamos”, planteó al respecto la convencional representante del pueblo Aymara Isabella Mamani.

Luego de esta situación, el hemiciclo retomó el debate fijando el próximo martes 14 de septiembre como el día para votar y definir el reglamento del organismo. En tanto, se estipuló que las sesiones de hoy y mañana, se utilizarán exclusivamente para “la deliberación de las propuestas reglamentarias en tabla, sin proceder a su votación“.

La accidentada sesión en el ex Congreso Nacional, dio cuenta del debate en torno al quórum que debería usarse al interior de la instancia, que en más de una oportunidad ha generado roces tanto dentro como fuera de la Convención.

En ese contexto es que a través de sus redes sociales, el líder de la Lista del Pueblo, Rafael Montecinos, emplazó a los convencionales del Frente Amplio y al vicepresidente de la Mesa Directiva de la CC, Jaime Bassa, por respaldar el uso de los 2/3 como quórum.

“¿Por qué el Frente Amplio y Jaime Bassa quieren mantener los 2/3? ¿Para quién trabaja el FA? Parece que es verdad lo del financiamiento desde Estados Unidos“, señaló Montecinos, instando además al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, a “dar respuestas” por la situación.

El reclamo no tuvo respuesta formal por parte de ninguno de los emplazados, sin embargo generó reacciones críticas por parte de usuarios de redes sociales, quienes increparon la actitud “conspiranoica” del líder de la LDP.