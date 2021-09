La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, suspendió la sesión de este jueves luego que un grupo de convencionales constituyentes de Pueblos Originarios rechazó y se manifestó en contra de la definición sobre cómo se votará el Reglamento de Participación Indígena.

“Se suspende la sesión y pongo orden, vamos a tomar unos minutos y luego retomamos la sesión. Queda suspendida porque no hay palabras para escuchar. Estábamos hablando y hay que escuchar”, dijo Loncón en medio de alegados que hicieron integrantes del órgano redactor, quienes criticaron a la mesa y se pararon de sus asientos.

🔴 AHORA | El momento exacto en que se suspendió sesión de la Convención Constitucional por rechazo de pueblos originarios a definición de reglamento Más información en https://t.co/Ox6C5F6K3w #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/nwokGbsLi3 — CNN Chile (@CNNChile) September 9, 2021

Críticas a la mesa directiva

La constituyente del pueblo Aymara Isabella Mamani, dijo que “requerimos que se evalúe una nueva forma de votación. No puede ser que votemos en general sacando ciertos artículos, lo que no nos conviene, y solo lo que nos conviene lo votamos en general y lo otro en 2/3. Eso no lo aceptamos”.

Por su parte, la representante del pueblo Kawésqar, Margarita Vargas afirmó que Loncón “no puede hablar por todos los representantes de los pueblos. Nosotros tenemos autonomía para representar a nuestros pueblos originarios, me parece que tenemos que evaluar su rol y el rol de la mesa. Es necesario realizar cambios“.

En tanto, el convencional del pueblo Quechua, Wilfredo Bacian, sostuvo que “no puede ser posible que hoy, sectores que dicen ser progresistas (…) al interior de la mesa directiva, quieran ponerle tijera a nuestros derechos como pueblos originarios“.