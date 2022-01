A un día de que el presidente electo anuncie su gabinete de gobierno, los partidos de su coalición se mostraron abiertos a que miembros del Nuevo Pacto Social y del mundo de la izquierda formen parte del proyecto. La secretaria general FRVS, Flavia Torrealba, explicó que "no se puede restringir a una coalición política porque no alcanza y no la amplitud del apoyo que tuvo el presidente en las urnas".