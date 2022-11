La cocinera y ganadora del programa MasterChef Chile, Daniela Castro, contó un curioso e incómodo momento que vivió con Liam Gallagher, ex vocalista del grupo Oasis.

Según relató Castro en Instagram, el encuentro ocurrió en el gimnasio del Hotel Mandarín Orietal (ex Hyatt), en Santiago, cuando ella se acercó al artista inglés para pedirle una fotografía.

En conversación con Las Últimas Noticias, la chef detalló que acudió al hotel para relajarse unos días y al llegar notó a un grupo de personas a las afueras. “Justo ahí me pidieron unas fotos y me contaron quién estaba y que lo estaban esperando (a Gallagher)”.

Al día siguiente, fue al gimnasio del establecimiento y ahí vio “a un hombre caminando en la trotadora, pero con cortaviento y la capucha puesta (…). Cuando salí me acordé y dije ‘ah, tiene que ser él’, así que volví, lo busqué y era él (el de la capucha)”.

Tras confirmar que era Gallagher, cuenta que pensó en tomarse una foto o grabar un video con él. “Él estaba solo, sin guardaespaldas, y se había salido de la máquina (…). Entonces, fui a buscar agua y él también, y me miró con una cara de ‘ándate’ y no le alcancé a preguntar nada“.

En ese momento, el inglés se puso a la defensiva, según la cocinera. “Empezó a preguntarme ‘¿qué quieres?’, y me miraba el celular. Yo le dije ‘quiero sacarme una foto contigo’ y me respondió ‘no, no, no, no, estoy en esto (entrenando)’ y me hacía como que me corriera. Súper pesado“.

“Me miraba despectivamente y le dije que estaba en el hotel, por lo que si yo quería podía quedarme parada ahí y él no tenía derecho a echarme. Después le dije ‘ok, tranquilo’ y replicó algo como ‘después’, pero con una cara como de que no quería nada de nada”, detalló.

“Yo no lo cacho tanto, no soy fan, por eso me puse a pelear con él y me dio lo mismo. Después de eso salí del gimnasio, pero me quedó mirando con de odio. Tiene una energía muy densa, como que está enojado con el mundo. Parece que cree que toda la gente lo está persiguiendo”, cerró.