Tras la aprobación y despacho a tercer trámite de la Ley de Usurpaciones, diputados de la bancada del Partido Por la Democracia (PPD) e independientes emplazaron a Apruebo Dignidad, exigiendo que “dejen de tener amarrado al Gobierno con una venda ideológica en las manos en los temas de seguridad”.

La votación de este martes en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados estuvo marcada por las discrepancias al interior del oficialismo, luego que el Partido Comunista (PC) y Frente Amplio rechazó y se abstuvo en indicaciones que presentó el Ejecutivo.

Reacciones

El proyecto fue despachado y será revisado este miércoles por el Senado. Sin embargo, la situación causó molestia en sectores de Socialismo Democrático (SD).

Por ejemplo, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) dijo que la iniciativa aprobada quedó muy mala y que “el Gobierno quedó en un muy mal pie por las votaciones que hicieron”. “Si Apruebo Dignidad no va a cumplir con su palabra, que avisen y no nos expongan al ridículo que hicimos aprobando normas contra nuestras convicciones para apoyar al Gobierno. Quiero una disculpa, un pronunciamiento de la ministra comunista de lo que hizo su partido hoy en la Sala”, añadió.

Este análisis fue compartido por su colega Héctor Ulloa (IND-PPD), quien además sostuvo que lo ocurrido “marca un punto de inflexión”: “Con lo que pasó hoy existe un divorcio casi absoluto entre las dos almas que conviven en el oficialismo, por lo menos, en materia de seguridad. Yo creo que existe un quiebre de las dos almas en materia de seguridad”.

Finalmente, el diputado Raúl Soto (PPD) emplazó directamente a Apruebo Dignidad y manifestó sentirse “indignado por la falta de apoyo político, legislativo, tanto del Partido Comunista como del Frente Amplio con los proyectos de seguridad, por complejos ideológicos”.

“Desde la perspectiva de los proyectos de seguridad nos declaramos en reflexión porque si aquí no hay capacidad del propio Gobierno de ordenar sus filas, no pueden seguir pidiéndonos pagar los costos de un tema tan importante y prioritario. Aquí no solo se tiene que pronunciar la vocera, sino que también la Segpres y la Subsecretaría de Interior que tienen que estar más presente en los acuerdos políticos y legislativos para que estas cosas no pasen en el futuro. Emplazamos al PC y al FA a que dejen de tener amarrado al Gobierno con una venda ideológica en las manos en los temas de seguridad, porque no dejan avanzar”, sentenció.