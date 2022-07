Luego de que el Gobierno ingresara el pasado martes el veto sustitutivo al proyecto de ley que buscaba regular el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica -con el fin de “mejorar aspectos específicos”-, de que fuera aprobado por el Senado y posteriormente por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, este miércoles finalmente la iniciativa fue rechazada en la instancia parlamentaria, cerrando las puertas a una ley en la materia.

Así, el veto presidencial cayó con 61 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones, viniendo los votos de rechazo principalmente desde las bancadas de oposición.

En concreto, el veto pretendía “especificar la cadena de mando para materializar un jefe de la defensa nacional, definir atribuciones vía reglamento, agregar la utilización de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y explicitar que la prórroga será cada 60 días y podrán ser sucesivas”, según había detallado el Senado tras haberlo aprobarlo este martes.

A través de su cuenta de Twitter, el diputado UDI Guillermo Ramírez expresó su postura en contra. “¿Por qué este Gobierno, y quienes hoy lo conforman, que siempre estuvieron en contra de este proyecto de infraestructura crítica, hoy quieren que se apruebe con esta rapidez? La razón es la siguiente: Para no tener que decretar de nuevo el estado de excepción en la macrozona sur“, para agregar: “¿Sabe cuál es el problema? Que el proyecto de infraestructura crítica es más suave, más acotado, requiere menos herramientas que el estado de excepción”.

En tanto, en rueda de prensa, su correligionario, Jorge Alessandri, sostuvo: “No es la oposición, es mucho más amplio, hoy ha votado el Partido Republicano, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, el Partido de la Gente, varios independientes, que han dicho al ministro Jackson que, cuando usted borra todo con un veto sustitutivo y echa a la basura lo que hizo el parlamento en seis meses, al menos tiene que dar la cara dos días antes para explicar lo que usted va a proponer; El veto es sustitutivo, no es impositivo“.

Respecto de los votos en contra de derecha, como también de algunos representantes de Apruebo Dignidad, el diputado PS Marcos Ilabaca calificó las acciones como “una vergüenza, una vergüenza no entregar mayores herramientas para que el gobierno pueda enfrentar con fuerza el narcotráfico y la delincuencia”, añadiendo que enviaba “un mensaje para los amigos y amigas de Apruebo Dignidad que rechazaron: No es posible que un veto presentado por nuestro presidente de la República sea rechazado”.

Tras el libelo, la ministra del Interior, Izkia Siches, consignó que “lamentablemente la discusión en la Cámara de Diputados no fue jurídica sino más bien un punto político que ha dejado sin este instrumento”, indicando que “llaman la atención aquellos parlamentarios que aprobaron en su momento el proyecto y luego, posteriormente, no dieron los votos para dar la factibilidad de su uso”. No obstante, la autoridad precisó: “Es un punto político que en este caso no daña al gobierno, sino que finalmente daña a las personas“.

Por su parte, el ministro secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, manifestó que “no solamente era un proyecto de iniciativa parlamentaria, luego el Ejecutivo, al momento de ver que no tenía la posibilidad de aplicarse, introduce un veto sustitutivo que permite su aplicación; Pero los propios parlamentarios que en su momento dijeron que esto era necesario (…), que apoyaron al proyecto y nos criticaron por no estar decididamente teniendo una línea, fueron exactamente los mismos que hoy lo terminaron votando en contra”.