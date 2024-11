“Le dije a él que la ayudara, pero no quiso”: El testimonio del taxista que transportó a Monsalve y a la denunciante

A un mes de la denuncia contra el exsubsecretario del Interior por los delitos de abuso sexual y violación, el conductor realizó una reconstrucción del viaje hasta el Hotel Panamericano.

El denominado Caso Monsalve sigue su curso de investigación, con testigos clave que podrían esclarecer los hechos ocurridos el 22 y 23 de septiembre en el Hotel Panamericano.

Actualmente, el exsubsecretario del Interior se encuentra en prisión preventiva por los delitos de abuso sexual y violación, en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

En ese contexto, sobre las personas que han podido prestar su relato para esclarecer la línea de tiempo de esa noche, donde ocurrieron los presuntos delitos sexuales, destacó el testimonio del taxista en 24 horas.

“Le dije a él que la ayudara, pero no quiso”

El conductor, al hacer una reconstrucción de los sucesos ocurridos durante la noche del 22 de septiembre, relató que, en San Francisco, a la altura del número 22, una joven lo hizo parar y le dijo: ‘Ayuda, no me quiero ir con él’. Lo cual respondió que ‘se subiera’ para poder prestarle socorro. No obstante, agregó: ‘Él se subió inmediatamente por atrás’.

Según la Fiscalía Centro Norte, Monsalve y la denunciante abordaron el vehículo en plena calle a las 23:19 horas, a metros de la Alameda. Antes de esto, estuvieron en el restaurante Ají Seco.

Durante el transcurso del viaje, el conductor no recuerda de qué conversaron, pero sí hay una escena en la que pudo identificar que la mujer se metió los dedos a la boca para vomitar. Fue entonces cuando hizo tres paradas debido a su mal estado.

“Vomitó dentro del auto y paramos. Le dije a él que la ayudara, pero no quiso, así que me bajé y le tuve que ayudar a limpiarse”, expresó.

Consultado sobre las coordenadas del trayecto, señaló que el exmilitante del Partido Socialista (PS) daba las instrucciones. Luego, sostuvo que pudo divisar cuando la profesional se bajó y salió corriendo; Monsalve la persiguió y la recondujo al vehículo. En ese instante, permaneció en el auto.

Respecto a si pudo reconocer que se trataba del jefe de las policías quien iba en su vehículo, afirmó: “No, en ningún momento”, ya que usaba un gorro y lentes.

También indicó que: “Él me pagó por el tema del lavado del tapiz y todo eso. Me pagó 20 mil pesos al principio, y después me pagó otros 20 mil pesos al final de la carrera”.

Finalmente, respecto a sus reflexiones, un mes después de los sucesos, concluyó: “Me da mucha pena no haber ayudado más a la chiquilla. En ese momento, me ha contraído varias cosas ahora. Pero era de no poder ayudar más en ese momento. Y eso es lo que me da como lata. Al momento pensé que era una pelea como de pareja, pero en ningún momento vi el que la estaba forzando ni nada por el estilo, así por eso es que no me metí más allá tampoco”.

Sin embargo, “ahora claramente las cosas que salen hoy en día puede ser que ella estaba bien presionada mentalmente y yo no me di cuenta de eso”.

Hasta el momento, los fiscales a cargo de la investigación, Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, han recopilado 1.700 fojas de investigación y 172 cámaras que han sido pesquisadas.