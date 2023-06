El senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, dijo este miércoles que “es muy poco probable” que la diputada Catalina Pérez no supiera sobre los convenios que la secretaría regional de Antofagasta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) firmó con Democracia Viva, porque involucraba a su región y a su círculo cercano.

En entrevista con Tele13 Radio, el parlamentario afirmó que en las primeras declaraciones del partido sobre el caso, no intentaron respaldar a la legisladora de RD, “sino que queríamos colaborar con esta investigación”.

En ese sentido, Latorre indicó que “en una primera etapa, nadie puso el punto en Catalina Pérez (…), hasta el miércoles que empieza a aparecer el foco de que también teníamos que hacer algo con Catalina Pérez. Esto son decisiones colectivas”.

Respecto al caso en sí, el senador expresó que “es muy poco probable que (la diputada) no supiera, porque es su propia región, era su círculo cercano”. Al respecto, comentó: “Habrá que comprobar si tuvo injerencia o no en la firma del convenio. Puede que sí, puede que no, eso no lo sabemos y por eso hay que despejar su grado de responsabilidad y ella va a tener derecho al debido proceso y la presunta inocencia, que es un principio que hay en Chile”.

“No hemos recibido recursos de la fundación”

Latorre también dijo que Pérez “tendrá que proactivamente poner los antecedentes a disposición, no esperar que la pillen (…). Eso es lo que hemos pedido a todos nuestros militantes”.

“Le pedimos a la propia diputada que en su rol de fiscalización acudiera a Contraloría, eso se lo pedimos nosotros como directiva. Y le pedimos que ella se desmarque fuertemente de su círculo cercano, que hasta el momento era su pololo y ex jefe de gabinete, y además lo que decidimos el fin de semana de manera colectiva, que estos militantes iban a ser pasados al Tribunal Supremo y posiblemente solicitar la expulsión, cosa que después se concreta”, añadió.

Finalmente, el timonel de RD aseguró que, como partido, “no hemos recibido recursos de la fundación ni de ninguna otra fundación que se ha nombrado”.

Bajo ese punto, se le consultó sobre presuntos fondos ilícitos en campañas del partido. “Pueden revisar absolutamente todo y vamos a poner a disposición para que revisen todas nuestras cuentas, las transferencias que hemos recibido o que hemos pagado. Todo lo relacionado con campañas ya está rendido ante el Servel, por lo tanto, es información que cualquiera puede pedir”, sentenció.