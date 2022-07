El ex presidente Ricardo Lagos emitió una carta a través de su cuenta de Twitter en la cual reflexionaba sobre el plebiscito de salida del 4 de septiembre próximo, pues, para él, ninguna de las dos opciones generará consenso.

En la misiva, el ex mandatario destaca que “Chile necesita y merece una Constitución que suscite consenso y que, más temprano que tarde, nos permita dejar de debatir acerca de ella para convivir dentro de ella”, sin plantearse a favor del Apruebo o del Rechazo, pero dejando entrever que independiente del resultado, la Constitución que esté vigente debe ser reformada.

Tras los comentarios del ex presidente, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) expresó que Lagos está en su legítimo de derecho de opinar, pero que “en cuanto a opinión, me quedo más con la de la ex presidenta Michelle Bachelet que se la juega por el Apruebo, o también la presidenta del Partido Socialista, que llama a todo progresismo sin tibiezas, sin amarillismo, a jugársela por el Apruebo“.

También fue enfático en que “no me queda claro cómo va a votar el ex presidente Lagos, y no da lo mismo el resultado, porque él dice que la discusión constitucional tendrá que seguir a partir del 5 de septiembre, es cierto, pero no es lo mismo con la actual Constitución y el actual congreso, y las actuales normas para reformar la actual Constitución, versus una nueva Constitución que trae un proceso democrático y mecanismos democráticos con participación ciudadana, para reformar la nueva Constitución”.

Insistió además en que no da lo mismo si es Apruebo o Rechazo, y que prefiere el posicionamiento de la ex presidenta Michelle Bachelet “me quedo con la opinión de la ex presidenta Bachelet que llama sin ambigüedad a votar Apruebo este 4 de septiembre”.

De igual manera recalco que estamos en un momento histórico donde “se define un estado social y democrático de derechos, eso es sustantivamente distinto a un estado subsidiario y neoliberal que es la herencia de la dictadura de Pinochet y la ideología de Jaime Guzmán”, agregó.