El expresidente Ricardo Lagos anunció que no asistirá al funeral del expresidente Sebastián Piñera que se realizará este viernes.

El ex jefe de Estado le envío una carta a Cecilia Morel, viuda del exmandatario, y a sus hijos, Cecilia, Magdalena, Sebastián y Cristóbal, expresando sus condolencias y argumentos de su decisión.

“Reitero mis condolencias que ya hice públicas a propósito de la partida de Sebastián. Es mi deseo acompañarlos en el día de hoy. Con todo, por las razones que compartí la semana pasada con el país, no resulta aconsejable mi asistencia de la manera que yo hubiera querido“, dice el texto.

Además, reiteró el cariño que tanto él, como su esposa, Luisa Durán, le envían.

Retiro de la esfera pública

El pasado 30 de enero, el expresidente Ricardo Lagos anunció su retiro de la vida pública a sus 85 años, destacando que ha aprendido a valorar la sabiduría y perspectiva que le han dado su trayectoria.

“Algunas capacidades físicas han disminuido, sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión. Creo que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública”, expresó.

No obstante, indicó que continuará ejerciendo labores en la Fundación Democracia y Desarrollo “con la misión que ha tenido siempre”. “Es un cambio en mi vida, es un capítulo nuevo que se abre, es un período de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor que construyamos entre todos”, aseveró. “No voy a guardar silencio si me parece que puedo hacer un aporte”, añadió.