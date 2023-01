El seremi de Salud de la Región de La Araucanía, Andrés Cuyul, entregó información preventiva y recomendaciones a considerar debido al gran crecimiento de algas en el lago Villarrica lo que ha provocado turbiedad y alteraciones en el pH del agua.

Los estudios realizados por el Ministerio de Salud arrojaron niveles anormales de toxicidad en el lago detectando la presencia de microcistina, toxina que desprenden las algas que se encuentran en el fondo del lago, provocando un color verdoso que puede desatar en problemas de salud, acorde a lo señalado por la Seremi de Salud.

Ante esta problemática y el gran flujo de turistas en el sector debido al periodo estival, el seremi señaló las medidas que están tomando junto a los resguardos que debe adoptar la población para un verano seguro.

Cuyul destacó que mediante la semaforización medirán los riesgos de la bloom de algas. De esta manera, cuando el semáforo indique verde significará que el agua es óptima para el baño, amarillo se usará cuando presente un riesgo medio para la salud y rojo para un alto riesgo para la salud.

El seremi enfatizó en que hasta el momento no se han notificado de alertas epidemiológicas con relación a personas con sintomatología asociada al florecimiento de algas. No obstante, realizó un llamado a no consumir por ningún motivo el agua y en caso de presentar síntomas, asistir a un centro de salud.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas asociados a la exposición a microcistina son:

Ardor (picazón), irritación o enrojecimiento de la piel

Irritación ocular

Irritación de oídos

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Náuseas, vómitos y diarrea

Acorde a lo expuesto por la Seremi, si presenta los siguientes síntomas de manera persistente, por favor diríjase a un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), Servicios de Urgencia del Hospital o contáctese con Salud Responde al 600 360 7777.