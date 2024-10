La respuesta que enreda a Tohá: ¿Cuándo habló por primera vez con Monsalve sobre la denuncia en su contra?

A pesar que la ministra Tohá había asegurado a CNN Chile Radio que habló por primera vez con Monsalve sobre la denuncia el jueves 17 de octubre, un nuevo antecedente apuntaba a que ella lo había llamado por teléfono el martes 15. Desde el Ministerio del Interior descartan que haya una contradicción en las fechas.

“El llamado no fue realizado para advertir a Manuel Monsalve, sino que para instruirle, por requerimiento de la PDI a través de su Director General, que debía trasladarse al hotel. La ministra Tohá no supo de qué tratarían estas diligencias”.

De esta forma, el Ministerio del Interior se refirió a una información publicada por T13, y que señalaba que el pasado 15 de octubre, Manuel Monsalve había recibido un llamado telefónico de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien le indicó que debía presentarse en el Hotel Panamericano y ponerse a disposición de las diligencias del Ministerio Público por la investigación de la denuncia de violación en su contra.

Tohá y las versiones sobre cuándo habló con Monsalve sobre la denuncia

Sin embargo, la propia Tohá había entregado otra versión sobre cuándo había hablado con Monsalve por primera vez por dicha denuncia. En conversación con CNN Chile Radio el pasado 21 de octubre, la ministra fue consultada sobre cuándo habló con el denunciado, en qué momento de toda la cronología y qué le dijo él a ella.

Al respecto, Tohá aseguró que “recién el día jueves hablé con él (17 de octubre, mismo día que se hizo pública la denuncia y él presentó su renuncia), mientras esperábamos entrar al Congreso. Se suponía -después que él habló con el Presidente- que yo iba a poder hablar con él pero eso no pasó. Él se dedicó a los temas propios de tomar contacto con sus abogados y esa conversación no se produjo”.

Consultada sobre si él esquivó esa conversación con ella, sostuvo que “no quiero decir eso. Pero él tenía que llamar y no llamó. Después, no pudo hablar, después viajó, después se quedó sin celular. No se produjo la conversación y se produjo recién el jueves en la mañana esperando (en el Congreso)”.

Por dicho motivo, había una diferencia de dos días entre lo declarado por Tohá en CNN Chile Radio versus el nuevo antecedente dado a conocer por T13.

Sobre esta situación, desde Interior señalaron que “no existe contradicción con lo declarado por la ministra anteriormente, respecto a que ella solo tuvo una conversación con Monsalve el día jueves. Cuando el Presidente de la República se reunió con Manuel Monsalve el martes le instruyó que llamara a la ministra del Interior y se juntara con ella esa misma noche, pero eso no ocurrió, y no hubo dicho intercambio con el subsecretario sino hasta la mañana del jueves”.

“Lo que hubo la noche del martes no fue una conversación sino una llamada que la ministra hizo a solicitud de la PDI exclusivamente para instruir que Monsalve se trasladara al hotel de inmediato, ya que su presencia era requerida”, recalcaron desde el ministerio.