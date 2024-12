La reflexión de Sebastián Edwards: “El neoliberalismo como yo lo definí ya cayó en Chile, no existe”

Dentro de ese marco, el también profesor de la UCLA hizo una reflexión sobre el neoliberalismo en Chile, la desigualdad y el rol del ministro de Hacienda, Mario Marcel.

El economista, Sebastián Edwards abordó el lanzamiento en Chile de su libro “El Proyecto Chile: la historia de los Chicago Boys y el futuro del neoliberalismo”.

Dentro de ese marco, el también profesor de la UCLA hizo una reflexión sobre el neoliberalismo en Chile, la desigualdad y el rol del ministro de Hacienda, Mario Marcel.

“Yo distingo varias etapas. Hay un neoliberalismo ortodoxo inicial en dictadura, luego muta con Büchi y la segunda generación de Chicago a un neoliberalismo pragmático que se preocupa del crecimiento y la inversión, y no les importa la inflación. Y termina la dictadura con una inflación de casi el 30%, no nos olvidemos de eso. Y después viene lo que yo llamo el neoliberalismo inclusivo, que ese sería la Concertación”, indicó a La Tercera.

El economista aseguró que “el neoliberalismo inclusivo se acaba o empieza a morir con Bachelet 2. Piñera 2 lo sigue matando y yo asevero que el neoliberalismo definido de la manera en que yo lo definí ya cayó en Chile, no existe, no hay neoliberalismo en Chile. Hoy tenemos una economía de mercado, pero más que todo no sabemos para dónde vamos”.

Edwards ahondó su punto y explicó que “lo que tiene Chile es un sistema capitalista que está muy lejos de ser neoliberal. En Chile nadie dice ser neoliberal, si le preguntas a (Cristián) Larroulet dice no fuimos neoliberales; le pregunté a (Sebastián) Piñera y me dijo nunca fuimos neoliberales. Y al mismo tiempo otras personas dicen el neoliberalismo en Chile no se ha acabado. ¿Cómo no se acabó si nunca existió?”.

Consultado sobre el punto débil del éxito económico de Chile, que es la desigualdad, el economista fue enfático al responder: “Yo estuve cuatro años en Chicago, porque saqué el doctorado de una vez. Y nunca, nunca me hicieron una clase sobre desigualdad. Nunca. Y a mi esposa, que también sacó un doctorado, tampoco. Incluso en alguno de los textos de los profesores más importantes, George Stigler, el premio Nobel, dice que es una tontería pensar y hablar de la desigualdad. Y en el documental de Carola Fuentes (Chicago Boys) uno de ellos dice eso, es una tontería, la desigualdad es una cuestión de envidia, hay que preocuparse de la pobreza”.

Finalmente, el docente UCLA fue consultado por el rol que ha jugado el ministro de Hacienda, Mario Marcel en la actual administración de Gabriel Boric.

“Mario es el que ha mantenido el ancla en este gobierno y ha logrado mantenerla en tres o cuatro cosas que son muy importantes. En primer lugar, la apertura de la economía. Fue Mario quien hizo las maniobras necesarias para que CPTPP fuera aprobado. Fue Mario quien hizo el ajuste fiscal, quien se preocupa que la inflación baje. Ahora, lo critican porque la economía no crece y porque no hace lo que los empresarios quieren. Lo que hay que recordar es que Mario Marcel es ministro del Presidente Boric, no del presidente Piñera”, cerró.