La olvidada otra denuncia contra el Presidente: ¿En qué quedó la acción judicial contra Gabriel Boric por conducir bus eléctrico sin licencia?

El Presidente Gabriel Boric enfrenta actualmente una denuncia por difusión de contenido privado, realizada por una mujer con la que compartió durante su práctica profesional en Punta Arenas.

La defensa del Mandatario se ha centrado en argumentar que fue la denunciante quien habría acosado al entonces diputado, entregando a Fiscalía una serie de correos donde se darían cuenta de dicho actuar.

Pero antes de este caso hubo otra denuncia, con dos acciones ante tribunales, en contra del Presidente Boric. En concreto, se buscó que el jefe de Estado fuese sancionado por presuntamente conducir un bus eléctrico sin licencia.

El hecho ocurrió el jueves 3 de agosto de 2023, en Antofagasta, cuando el Mandatario manejó un bus eléctrico durante el lanzamiento de la “Hoja de Ruta para el avance de la Electromovilidad”.

En el círculo del Jefe de Estado, según el Newsletter + Política de El Mostrador, como un ejemplo de que siempre hay que estar atentos porque llegan denuncias de todo tipo.

¿En qué estado están las denuncias contra Boric?

Bueno, CNN Chile revisó a través del sistema del Poder Judicial las causas del Mandatario en Antofagasta y salieron dos casos.

El primero del 8 de agosto, presentada por el abogado Sergio Díaz Bravo. Dicha acción judicial está con carácter de concluida. ¿La razón? Según el Juzgado de Garantía de Antofagasta “la decisión del Ministerio Público de abstenerse de toda investigación por no ser constitutivos de delito los hechos sobre los que recae la denuncia”.

En tanto, la segunda acción, impulsada por el mismo delito, fue ingresada por Marcela Ruz Andrade y se encuentra en trámite, aunque la Corte de Apelaciones de Antofagasta la declaró inadmisible.

“Que debe compartirse con el tribunal que en este caso el hecho descrito en la querella no es constitutivo de delito por ausencia de antijuridicidad material, en la medida que como se desprende de la misma, la conducción del vehículo motorizado efectuada por el Señor Presidente de la República lo fue en el marco de una actividad oficial, controlada por Carabineros de Chile, por lo que no puso en riesgo la seguridad vial, resultando irrelevante que, eventualmente la querellante haya sentido temor pues ello no forma parte del tipo penal”, indicó el citado tribunal.