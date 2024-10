La muerte de sus padres y la enfermedad de Augusto Góngora: Los otros golpes que ha debido enfrentar Paulina Urrutia, actriz que reveló que padece cáncer

La imagen de Urrutia quedó en la retina de los chilenos tras la emisión del documental de Maite Alberdi, La Memoria Infinita, donde se cuenta su lucha por cuidar a su esposo, el periodista Augusto Góngora, quien murió el año pasado tras sufrir varios años de Alzheimer.

Hace casi dos semanas un video difundido por Instagram causó preocupación en cientos de chilenos. En el registro, se apreciaba a la destacada actriz Paulina Urrutia, en un estado delicado y con un pañuelo cubriendo su cabeza.

“No la vi bien”, fue uno de los comentarios de las personas que la vieron en el marco de la Neurofest, evento realizado el pasado 28 de septiembre.

Desde ese momento hubo muchas dudas y pocas certezas.

Pero casi dos semanas después, una de las peores noticias se confirmó: La exministra de Cultura de Michelle Bachelet, padece de cáncer mamario triple negativo.

“Estoy en tratamiento desde finales de agosto de este año, y supe de esto, que eso es lo simbólico, no sé, cuando justamente el día siguiente de haberse cumplido un año de la partida de Augusto”, contó Urrutia a Claudia Conserva en una entrevista que se emitirá durante las próximas horas, según consignó Radio Biobío.

La imagen de Urrutia quedó en la retina de los chilenos tras la emisión del documental de Maite Alberdi, La Memoria Infinita, donde se cuenta su lucha por cuidar a su esposo, el periodista Augusto Góngora, quien murió el año pasado tras sufrir varios años de Alzheimer.

“Los dos murieron de lo mismo”

A veces la vida da golpes inesperados y nos pone a prueba más de lo que quisiéramos. Urrutia es muestra de ello.

La actriz no le ha tocado una vida fácil y prueba de ello es que sus padres murieron de la misma enfermedad que hoy padece: cáncer, pero de otro tipo.

“Finalmente los dos murieron de lo mismo…Uno a los 46 y el otro a los 76”, relató en 2022 Urrutia en diálogo con Canal 13.

“Mi papá resistió como 10 años. Primero tuvo cáncer a la próstata, después al colón y después, no sé”, recordó en dicha oportunidad.

Sobre su madre, Urrutia reveló un hecho poco conocido, pero que la impactó.

“Vivimos todo su tiempo de agonía en mi casa y fue justamente para un ensayo en la Escuela de Teatro. Yo estaba terminando un semestre y se me ocurrió llevar a mi hermana a que me viera, que es una costumbre que tengo hasta hoy (…) Mi hermana me acompañó a ese ensayo y cuando nosotros volvimos mi mamá había muerto. Había sido muy terrible”, contó.

“Después te explican que muchas veces las personas para irse requieren que non estén los más cercanos, porque cuesta mucho partir”, agregó sobre el doloroso momento que le tocó vivir en dicha oportunidad.

El complejo proceso de cuidar a Augusto

En diálogo con CNN Íntimo, en 2022, Urrutia reveló el complejo momento que enfrentó al cuidar a su esposo Augusto, por la enfermedad que padecía y cómo enfrentó la pandemia del Covid-19.

—Ha sido muy difícil y doloroso también en el trato con otras personas, en el sentido de diferenciar a la mujer de la cuidadora. Yo me resistí mucho tiempo a que me dijeran cuidadora, yo decía que era su mujer y, por lo tanto, no entendía otra manera de ser la mujer de Augusto si no asumía su cuidado, pero el momento más crítico lo estoy viviendo ahora”.

—Yo viví el proceso que viven muchas mujeres, porque las cuidadoras, especialmente en Chile, un 86% son mujeres y suelen ser las hijas, hermanas, sobrinas o mujeres de personas que están enfermas (…) Yo en dos segundos dejé de ser mujer y dejé de ser actriz para convertirme en la cuidadora de Augusto y eso repercute

En dicha ocasión, Urrutia no escabulló ningún tema, uno de ellos fue la eutanasia:

—Hoy día, los animales mueren en mayor dignidad que los seres humanos. O sea, algunas personas en situaciones muy límites están obligadas a no poder decidir sobre su propio cuerpo y yo creo que hoy día existen tantas maneras de morir dignamente que tenemos que facilitar eso, ayudarnos.

Si bien la vida de Urrutia ha estado marcada por procesos dolorosos y complejos, hay una característica que nunca ha perdido: la sonrisa. A pesar de los golpes de la vida, a pesar de las dificultades, la actriz se ha caracterizado por sonreír siempre, por demostrar alegría frente a la adversidad.