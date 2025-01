Ministra Orellana: “Tenemos un Congreso con grupos que son decididamente antiderechos de las mujeres”

En una entrevista, la ministra de la Mujer y Equidad de género fue consultada sobre legalización del aborto y el apoyo al interior del mundo político.

En una entrevista publicada este domingo, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, acusó que en el Congreso hay “grupos que son decididamente antiderechos de las mujeres”.

¿Qué dijo la ministra Orellana?

En conversación con The Clinic, ministra fue consultada sobre el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, el proyecto de aborto y algunas polémicas que la han marcado.

Sobre el proyecto para legalizar el aborto, sostuvo que no se presentó a finales del 2024, puesto que “hace dos viernes retiramos el texto del reglamento para incorporar correcciones de forma que nos hizo Contraloría (…) y deberá ser reingresado las próximas semanas. Una vez que Contraloría tome razón, si así lo estiman, del reglamento, podremos presentar el proyecto”.

Respecto a los plazos, afirmó que “Contraloría no tiene plazos (…). Ahora, evidentemente, con todo lo que se han opuesto a través de escritos, e incluso un recurso de protección, es muy probable que algunos sectores vayan al Tribunal Constitucional. Eso no está en nuestro poder. Sería una imprudencia no esperar que ocurra. Siempre han tratado de recurrir a todo”.

En esta línea, la ministra de la Mujer y Equidad de Género dijo desconocer si a o no disminuido el apoyo a la legalización del aborto al interior del mundo político, aunque sostuvo que “evidentemente tenemos un Congreso que tiene grupos que son decididamente antiderechos de las mujeres. Y creo que eso no es novedad”.

“Hay un sector muy amplio de la oposición que creo que sí piensa que hay que avanzar en distintos temas y que, de hecho, pasaron de decir que el feminismo era malo, a decirnos feministas de cartón. Y, por lo tanto, algo de bueno le encontraron al feminismo. Quiero decir, si estás acusando que alguien es de cartón, es porque esperas que cumpla. Así que prefiero mirar el vaso medio lleno”, agregó.

De todas formas, la secretaria de Estado afirmó que,en lo que respecta a los datos de encuestas, “el aborto no ha bajado. De hecho, desde el anuncio del Presidente, ha subido. Y desde que se discutió la Ley de las Tres Causales, que no partió siendo una opción mayoritaria en la población, sí se ha transformado en una opción mayoritaria y transversalmente apoyada por chilenos y chilenas, no solamente por las mujeres”.