El vocalista de Glup, Koko Stambuk, se disculpó con la animadora Melina Noto tras besarla sin su consentimiento durante el Festival de la Vendimia de Casablanca 2024.

¿Qué pasó?

El lunes pasado, el municipio de Casablanca (Región de Valparaíso) acusó al músico de haber ejercido fuerza física sobre la presentadora para besarla sin su consentimiento durante la presentación de la banda en el evento que se realizó el domingo 7 de abril.

Stambuk, ante la negativa de la animadora, persistió en su intento, llegando incluso a desafiarla verbalmente ante los presentes.

La administración hizo saber que, luego de dialogar con la víctima y escuchar su testimonio, se resolvió “tomar todas las acciones necesarias para dar una debida reparación”. Además, expresó repudió frente a la acción denunciada.

De este modo, el director jurídico y a la directora de la Oficina de la Mujer del municipio acudieron el martes en la mañana a la Fiscalía Local de Casablanca y presentaron una denuncia por acoso sexual en contra de Koko Stambuk.

El fiscal jefe de Casablanca, Samuel Núñez, comentó que, como organismo, iniciarán “una causa, vamos a investigarla y se harán las diligencias que sean pertinentes, en particular el contacto con la víctima”.

¿Qué dijo Koko Stambuk?

En medio de las críticas, el proceso judicial y repercusiones que la acción del músico ha tenido sobre la banda, como que el municipio de San Javier decidió suspender la presentación que Glup iba a tener este sábado en la Fiesta del Vino, Koko Stambuk publicó un video en donde se disculpa con la animadora y manifiesta su pesar por su acción.

“Quiero pedir una gran disculpa a Melina Noto por lo que pasó este domingo en Casablanca. Este no es un video de justificación, no es un video para normalizar las cosas, es un vídeo de disculpa por las cosas que pasaron. Creo que yo jamás me atrevería a cuestionar el sentir de una mujer y menos de una persona“, comienza diciendo, para luego indicar que ha “pensado mucho” en el qué decir, pero “creo que no me queda nada más que admitir que cometí un error“.

“Creo que todos somos seres humanos y todos a veces hacemos cosas que no están bien“, añadió.

Luego, el músico comentó que en su proceso de “deconstrucción” ante “la sociedad” en la que fue criado, “obviamente hoy voy comprendiendo cosas, voy creciendo, voy entendiendo que hay cosas que normalizamos y que no están bien, y me hago cargo de ellas“.

“Me hago cargo de mi error, me hago cargo también de las consecuencias legales que puede tener mi error, también con mi banda y con la gente que quiero y, por supuesto, tratando de que eso ayude a que estas situaciones no se den más, no se normalicen”, continúa.

Finalmente, Stambuk aseguró en el audiovisual que está “completamente en contra de estas situaciones”, por lo que “me observo en el mismo video que ustedes han visto y siento que fue una cosa muy tonta de mi parte hacer las cosas así y lo reconozco. No puedo decir otra cosa, sería una mentira de mi parte”.

“Me avergüenzo, pido disculpas. Sinceramente, creo que fue un error, creo que hay que aprender a que estas cosas no sucedan más y, en especial, esta disculpa una vez más es para Melina Noto por haber pasado un momento tan incómodo por mi culpa”, concluyó.