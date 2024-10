Kast cierra posibilidad a una eventual cuarta candidatura presidencial: “Podría haberme parecido a Allende, pero amo mi patria”

El líder republicano reiteró su intención de postular por tercera vez a La Moneda, aunque precisó que esa decisión depende de su colectividad. De todos modos, indicó que este sería su último intento. Además, descartó que el partido se haya equivocado con las acusaciones constitucionales contra el Gobierno de Boric.

El fundador del Partido Republicano (PLR), José Antonio Kast, cerró la posibilidad a una eventual cuarta candidatura presidencial.

A raíz de que su liderazgo se ha ido debilitando, según las encuestas, el exdiputado comentó, en entrevista con La Tercera, que, al ver los sondeos, nota que “la gente se entusiasma o se deprime”, pero él no, aseguró.

“Sigo trabajando en terreno, conociendo la realidad, acompañando a quienes van a representar a los republicanos. Las encuestas son un dato de la causa, pero que no me influyen en el trabajo que estoy haciendo” agregó.

De todos modos, se le consultó a qué atribuye su baja en los análisis. “Las personas evalúan las situaciones de acuerdo al momento que están viviendo, a la aparición en los medios de comunicación, a circunstancias puntuales, pero aquí queda mucho tiempo para una elección presidencial. Si los republicanos miráramos las encuestas habríamos votado igual que Chile Vamos en muchas materias y lo hicimos de una manera distinta. Y al final, ¿qué premió la ciudadanía? Una línea clara, coherencia de decir las cosas por su nombre, no tratar de tener siempre la misma postura que tienen las encuestas”, contestó.

Descarta eventual cuarta candidatura

Durante la conversación, Kast también se refirió a su aspiración presidencial.

En primera instancia, se le preguntó si es que hay una posibilidad de que nuevamente postule para La Moneda. “Yo creo que bastante alta. Si fuera por mí, sería candidato y me inscribo mañana. Yo digo, a mí me encantaría ser presidente de la República, pero es el partido el que tiene que nominarme. No me puedo autonominar. Espero que me nominen, pero todavía no estamos en tiempo de eso”, respondió.

No obstante, esta no es la primera vez que el líder republicano manifiesta su intención de competir en 2025. En abril, durante su discurso en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se realizó en Hungría, expresó su confianza en Dios para que “en dos años podré acompañarlos nuevamente en CPAC, pero esa vez, como presidente de Chile, iniciando el camino de la recuperación y reconstrucción de nuestro país y siguiendo el modelo exitoso de otros países latinoamericanos y europeos”.

Al respecto, desde el medio citado le señalaron que esta sería su tercera vez como candidato presidencial. “Así es, la tercera es la vencida, dicen”, contestó, por lo que la periodista le contrapreguntó sobre si es la sería la última -en caso de no ganar- “Sí, pues. No sería candidato por una cuarta vez”, afirmó.

“Podría haberme parecido a Allende (quien postuló cuatro veces a La Moneda), y estoy lejos de parecerme a Allende, porque amo a mi patria”, sentenció.

Acusaciones constitucionales

Finalmente, se le preguntó a Kast si es que a habido abuso del Partido Republicano de presentar acusaciones constitucionales en contra del Gobierno del presidente Gabriel Boric. Esto a raíz del libelo contra la ministra Carolina Tohá (Interior) que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó esta semana.

“No, no nos hemos equivocado. La ministra anterior se tuvo que ir, el ministro Jackson se tuvo que ir, el ministro de Educación, que no lo acusamos nosotros, se tuvo que ir, la ministra de Justicia se tuvo que ir. O sea, de las cinco acusaciones, cuatro ministros se han tenido que ir”, sostuvo.

Sin embargo, se le indicó que dichos personeros dejaron sus cargos no por libelos políticos. “Se han ido porque han hecho mal la pega y visualizamos eso. Si el Gobierno abusa de su posición y polariza la situación, bueno, a la oposición no le queda otro camino”, cerró.