El excandidato presidencial José Antonio Kast criticó los recientes dichos del presidente Gabriel Boric en los que afirmó que hay quienes “mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia”.

¿Qué dijo Kast?

El fundador del Partido Republicano expresó durante la transmisión de SemanaRE! que “alguien que abusa del poder, alguien que utiliza una tribuna para denostar a alguien es un cobarde, él es un cobarde“.

“La misma cobardía tuvo cuando se rió de Jaime Guzmán usando una polera con su rostro asesinado (…), la misma cobardía tuvo cuando se reunió en privado con los asesinos de Jaime Guzmán (…), por eso yo ayer puse un tuit solo con la palabra cobarde, me refería a él“, agregó.

Cobarde — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) August 30, 2023

El excandidato luego postuló: “¿Sería capaz de ir a decirle a la familia de la persona que se quitó la vida lo mismo que dijo en público usando una tribuna que no le corresponde? Me consta que él es una persona que tiene sentimientos, más allá que se equivoque, yo creo que no sería capaz de hacerlo”.

“Tampoco creo que corresponda decretar duelo nacional por el fallecimiento de alguien que fue diputado, ¿cuántos parlamentarios han fallecido, cuantos duelos nacionales se han decretado?”, cuestionó.

¿Qué había dicho Boric?

Durante el velorio de Guillermo Teillier, el presidente Boric dijo: “Teillier murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido, y hoy día, cuando estamos próximos a conmemorar 50 años, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia“.

Esto ocurrió luego de que el militar en retiro Hernán Chacón se quitase la vida cuando la Policía de Investigaciones (PDI) acudió a su domicilio para notificarle sobre la resolución judicial de la Corte Suprema, en la que se le condenó a más de 25 años de cárcel por el asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga.

