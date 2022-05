La ex candidata a gobernadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva, rompió el silencio y por primera vez abordó públicamente el supuesto financiamiento irregular de su campaña y la distancia con el presidente Gabriel Boric.

“Quiero aclarar que en mi campaña no hubo sueldos millonarios y no hubo objeción a las prestaciones de servicios de aquellas personas -asesores- tanto en primera como en segunda vuelta”, dijo la ex aspirante a senadora en entrevista con Meganoticias.

En esa línea, Oliva enfatizó en que “nadie recibió mensualmente una remuneración por sobre lo que se había estipulado en el Frente Amplio (FA) que era la mitad de la dieta parlamentaria” y descartó que se hayan realizado pagos durante en el periodo de precampaña.

“Comparto y creo que hay que ser más rigurosa en estos pagos que debiesen no ser tan altos porque la ciudadanía exige mayor austeridad sobre todo con los momentos críticos que vive el país. Si hay que reconocer que hubo una desprolijidad a la hora de certificar que ningún pago superara lo establecido como FA”, dijo tras ser consultada sobre el sueldo de hasta $8 millones mensuales que recibió uno de sus asesores.

Distancia con el presidente Boric

En esa línea, la ex aspirante al Senado se refirió a la distancia que marcó el entonces candidato presidencial, Gabriel Boric, tras conocerse el presunto financiamiento irregular a su campaña política.

“Yo puedo entender que en ese tiempo tomara distancia frente a las acusaciones (…) Sin embargo, me hubiese gustado no enterarme por la prensa, me hubiese gustado que me preguntaran si era cierto porque creo que en términos de la institucionalidad democrática la presunción de inocencia es un derecho y a mí nadie me preguntó si era cierto o no”, expresó Oliva.

Asimismo, afirmó que “nunca más” habló con el ahora mandatario pese a que viven a una cuadra. “Entiendo su rol actual y espero que le vaya bien. Hoy su tarea es conducir al país y no caería en el egoísmo de pensar solamente en mí”, añadió.

Por último, señaló sentirse más cercana a la “idea de construir un proyecto popular. Y si en ese camino me vuelvo a encontrar con el presidente Gabriel Boric, perfecto. Pero mi objetivo no son figuras”.