La vicepresidenta de Comunes y ex jefa de campaña de Karina Oliva, Carolina García, advirtió que evaluará presentar acciones legales si la antigua candidata o “su círculo acusaciones falsas e injuriosas” en su contra.

Sus dichos ocurren luego que la ex postulante al Gobierno de la región Metropolitana y el Senado aseguró en entrevista con Mega que García aprobó sin su consentimiento servicios de campaña por parte de Alerce Talleres Gráficos S.A., perteneciente al ex tesorero del Partido Socialista (PS) e imputado por el caso SQM, Milton Lee.

“A mí me molesta mucho, me da mucha rabia de que mi jefa de campaña hubiese aprobado una prestación de servicios con esta empresa y que, tomar esa decisión política de esta prestación de servicios sin decírselo a la candidata, me parece que es un abuso de confianza y tristemente me entero por la prensa de que Milton Lee estaba asociado a una factura de mi campaña y me decepciona más cuando se me trata de acusar a mí de una decisión que yo no tomé, que tomó Carolina García”, afirmó.

Lee también: Oliva y distancia con pdte. Boric: “Me hubiese gustado no enterarme por la prensa y que me preguntaran si era cierto”

¿Qué dijo García?

A través de su cuenta de Twitter, García dijo que no tuvo “alguna en la rendición electoral de Karina Oliva, ni en primera ni en segunda vuelta al gobierno regional, ni en su campaña a senadora. Ello es responsabilidad exclusiva del administrador electoral y de la candidata“.

“Es absolutamente falso que yo haya llegado a algún tipo de acuerdo con los proveedores que se señalan en la entrevista y que haya propuesto vías irregulares de financiamiento electoral”, añadió.

De esta forma, García manifestó que “si la ex candidata y su círculo continúan difundiendo acusaciones falsas e injuriosas, me veré obligada a evaluar acciones legales“.

1) Yo no tuve responsabilidad alguna en la rendición electoral de Karina Oliva, ni en primera ni en segunda vuelta al gobierno regional, ni en su campaña a senadora. Ello es responsabilidad exclusiva del administrador electoral y de la candidata. — Carolina García Moggia (@caro_garciamo) May 11, 2022