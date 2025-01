Justicia ordena reintegrar a funcionaria del Ejército discriminada por maternidad: Se le indemnizó con $50 millones

La Corte de Punta Arenas rechazó dos recursos de nulidad y dio pie a la reincorporación de la mujer luego que se estimara que los sumarios en su contra fueron "actos de discriminación".

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó los recursos de nulidad deducidos en contra de la sentencia que le ordenó al Ejército reincorporar a oficial en las condiciones que detentaba a la fecha de inicio de la investigación sumaria administrativa.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, que acogió la demanda y que ordenó, además, el pago de la suma de $50.000.00 por concepto de daño moral y $5.199.582 por feriado legal y proporcional.

Ejército deberá reintegrar a funcionaria discriminada

Respecto al recurso de nulidad interpuesto por el Ejército, el fallo sostiene que “el tenor del libelo de nulidad denota que el recurrente no comparte la forma en que se plasmó la parte resolutiva de la sentencia, esto es la decisión del juez de la causa sobre la base de los hechos que tuvo por acreditados, más que una infracción a los requisitos del artículo 495 del estatuto laboral. Es importante no perder de vista que no es dable pretender que esta Corte examine directamente la prueba aportada a la litis y que juzgue su mérito, porque ello implicaría asumir labores de tribunal de apelación, lo que le está impedido en un arbitrio de nulidad”.

Por su parte, la ministra de la Corte de Punta Arenas, Caroline Turner detalló que “se procedieron a rechazar sendos recursos de nulidad en una causa por tutela laboral, que habían sido interpuestos respectivamente por el Ejército de Chile y por la persona que habría sido objeto de actos de discriminación“.

“En la causa que se falló en el tribunal laboral de esta ciudad, lo que se había hecho era estimar que esta funcionaria que había tenido una situación complicada producto de haber sufrido una pérdida en su maternidad luego fue objeto de sumario. También, ella y su pareja fueron trasladados al norte del país“, añadió.

En esa misma línea, la magistrada aseguró que “estos sumarios fueron estimados como actos de discriminación por cuanto se les pidieron sucesivos informes, tomando en cuenta que no se trataba de licencias de salud mental, sino que de un tema que tenía que ver con su condición de mujer. Porque son las mujeres las que damos a luz”.